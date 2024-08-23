Какие прививки нужно сделать детям Днепра перед детсадом и школой: перечень

После прохождения медосмотра выдают «Справку форма № 086/о, где указывается информация о получении ребенком профилактических прививок в соответствии с возрастом по Национальному календарю профилактических прививок.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Какие прививки нужно сделать перед детсадом
Дети, которых родители планируют отдать в детский сад, должны быть привиты против 10 болезней: туберкулеза, гепатита В (3 дозы), кори, эпидемического паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка (4 дозы), полиомиелита (4 дозы) и гемофильной инфекции (3 дозы).
Какие прививки нужно сделать перед школой
Родителям первоклашек следует помнить: в дополнение к уже перечисленным прививкам ребенок в 6 лет должен получить вторую дозу против кори, эпидемического паротита и краснухи, пятую дозу – против полиомиелита и против дифтерии и столбняка. В 14 лет ребенок должен получить шестую прививку против полиомиелита, а в 16 – прививку против дифтерии и столбняка.
Чтобы вакцинировать ребенка, нужно записаться на прием к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписана декларация, или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения. Вся вакцинация по Календарю – бесплатная. Во время приема врач ответит на все вопросы о вакцинации.
Если ребенок не получил профилактическую прививку в соответствии с возрастом, необходимо обратиться к педиатру или семейному врачу, который осмотрит ребенка и составит индивидуальный график прививки с учетом возраста ребенка и полученных предыдущих прививок, разъяснит, где и когда эти прививки нужно сделать.
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