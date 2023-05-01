Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 мая 2023 года

Месяц май принесет жителям Днепра и всей Украины немало нововведений. Затронут они всех: водителей, пенсионеров, получателей субсидий.

Каких изменений ждать с 1 числа – узнавали журналисты dnepr.info.

Выплаты от государства

В этом месяце стартуют выплаты единовременной денежной помощи сотрудникам объектов критической инфраструктуры, местного самоуправления, госслужащим здоровью которых был нанесен вред во время исполнения служебных обязанностей в районах ведения боевых действий. Закон, регулирующий выплаты был принят в марте этого года. Так, те, кто в результате получил инвалидность I группы получат по 0,8 млн грн, II – 0,5 млн грн, III – 0,2 млн грн, а в случае гибели человека миллион гривен получат его родственники. Выплату можно будет получить в течение трех лет после получения инвалидности.

Ежегодные майские выплаты, которые получали инвалиды войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий, члены семей погибших, участники войны теперь перенесены на октябрь и приурочены к Дню защитников и защитниц Украины.

В мае почти 600 тыс работающим пенсионерам будет автоматически проведен перерасчет пенсий. Надбавку получат те, кто имеет 24 месяца страхового стажа после назначения пенсии, либо после ее предыдущего перерасчета.

Перерасчет субсидии

Май – месяц когда в Украине традиционно делается перерасчет субсидий на оплату коммуналки, поскольку апрель считается месяцем, завершающий отопительный сезон. В результате пересчета субсидия для некоторых категорий граждан может быть уменьшена, а некоторые и вовсе могут ее лишиться – если имеют долги более 680 грн, либо их доходы будут признаны такими, что позволяют оплачивать коммуналку без помощи от государства, или же они совершили покупку на более чем 50 тыс грн. Перерасчет будет проходить автоматически. Но если в составе домохозяйства если ВПО, количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше тех, кто там зарегистрирован или человек обращается за субсидией на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива – то для перерасчета им нужно все же подать документы.

Нововведение для водителей

С 1 мая водители могут не включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время езды за городом в дневное время. Действовать норма будет до 1 октября.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: