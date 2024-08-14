Какие медобследования нужно пройти школьникам Днепра перед началом учебного года

Дети, идущие в первый класс, должны пройти обследование у лора, офтальмолога, невролога и ортопеда. Также сдается общий анализ мочи, крови и анализ сахара крови. Старшие должны обследоваться у лора, хирурга, офтальмолога, невролога и сдать общий анализ крови, мочи, сахара крови и ЭКГ. Для школьников старше 15 лет добавляется и флюорография.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
После осмотра педиатр или семейный врач должен выдать необходимую для школы справку № 086, где будет указана группа по занятиям физкультурой.
“Семейный врач делает и пробу Руфье (реакция организма на физические упражнения) ребенку. Но не во всех случаях она нужна. Если у ребенка уже есть побочное заболевание, например бронхиальная астма, то такое обследование могут не проводить. Все — по усмотрению врача. Поскольку и так понятно, что ребенок не входит в основную группу уроков физкультуры», — рассказала семейный врач Елена.
Врач отметила, что школьники до 14 лет проходят медосмотр в сопровождении родителей, старшим разрешено самостоятельно.
Пройти медицинское обследование у узких специалистов можно в течение учебного года.
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