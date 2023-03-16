Какие лекарства в аптеках Днепра можно получить бесплатно и что для этого нужно

Несмотря на полномасштабное вторжение в Украине продолжает работать программа «Доступные лекарства». Суть ее в том, что имея при себе рецепт от врача пациент может получить в аптеке лекарство бесплатно или с небольшой доплатой. В программу входят лекарства от сердечно-сосудистых недугов, бронхиальной астмы, диабета II типа и не сахарного диабета, расстройства психики и поведения, эпилепсия, болезнь Паркинсона, хроническое обструктивное заболевание легких, а также препараты для профилактики инсультов и инфарктов.
В рецепте врач указывает только название действующего вещества, поэтому провизор должен предложить пациенту несколько препаратов разной ценовой категории, которые тот может выбрать. Стоимость этих лекарств государство компенсирует аптекам частично или полностью. Эти препараты продаются в аптеках, которые сотрудничают в НСЗУ. «Опознать» их можно по наклейке на дверях.
Во время военного положения рецепт по программе «Доступные лекарства» может быть, как в электронном, так и в бумажном виде. Выписать его может любой семейный или дежурный врач, не обязательно тот, с кем заключена декларация.
Получить лекарство по рецепту в аптеке может как сам пациент, так и его родственники.
Узнать список аптек Днепра, которые подписали договор с НСЗУ можно по номеру 16-77.
Узнать, на какие препараты распространяется действие программы «Доступные лекарства» можно тут.
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