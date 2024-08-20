Какие комбинации в покере помогут определить победителя?

Суть покерной партии – составить наиболее выгодную руку и забрать призовую сумму. Поэтому нельзя полагаться на случай. Необходимо разобраться с особенностями составления раскладок и научиться определять перспективность стартеров. В статье расскажем про комбинации по старшинству, про определение старшинства и способы решения спорных ситуаций.
В классическом покере существует 10 раскладок, собранных из 5 карт. Старшинство расклада зависит номиналов:
Все комбинации в покере — это сочетание из 5 карт. В классическом покере их 10, они создаются из 7 номиналов, ставших доступными в процессе игры.
Рука – это сильнейшая комбинация, которая достается участнику во время разыгрываемой партии и которую он откроет, как окончательную на шоудауне.
Любая из образованных комбинаций может стать рукой, если окажется самой сильной из доступных конкретному участнику.
Иерархия карточного расклада в классическом покере неизменна и согласно ей определяется победитель. Но нередки ситуации, когда несколько участников собирают одинаковые комбо. Тогда в силу вступает другое правило – учитывается старшинство карт, из которых собрана рука. У кого выше карточный номинал, тот и признается победителям. У каждой раскладки свой порядок учета.
Вспомогательные правила в спорных ситуациях:
Виктория
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