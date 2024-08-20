Какие комбинации в покере помогут определить победителя?

Интересная информация!

Суть покерной партии – составить наиболее выгодную руку и забрать призовую сумму. Поэтому нельзя полагаться на случай. Необходимо разобраться с особенностями составления раскладок и научиться определять перспективность стартеров. В статье расскажем про комбинации по старшинству, про определение старшинства и способы решения спорных ситуаций.

Покерные комбинации по возрастанию

В классическом покере существует 10 раскладок, собранных из 5 карт. Старшинство расклада зависит номиналов:

Кикер. В ситуации, когда на вскрытии нет руки, по которой можно определить победителя, старшая карта решает спор.

Пара – подразумевается 2 одинаковых ранга без учета масти. Побеждает участник, с более старшей парой.

2 пары – образуют 2 одинаковых номинала в сочетании с 2 другими. Сила зависит от рангов, составляющих пару.

Тройка или сет. Образуют 3 карты одного уровня независимо от масти. обычно участвуют 2 карманные и 1 общая. Если расклад собран наоборот (1 личная и 2 общие), это трипс.

Стрит – последовательность из 5 карт по рангам, без учета их масти.

Флеш – 5 карт одной масти. Их последовательность не важна.

Фул-хаус – состоит из 2 комбинаций: тройки и пары.

Каре – 4 разномастные карты одной силы.

Стрит-флеш – пятикарточная последовательность одной масти.

Роял-флеш – 5 рангов одной масти в последовательности от 10 до туза.

Разница между руками и комбинациями

Все комбинации в покере — это сочетание из 5 карт. В классическом покере их 10, они создаются из 7 номиналов, ставших доступными в процессе игры.

Рука – это сильнейшая комбинация, которая достается участнику во время разыгрываемой партии и которую он откроет, как окончательную на шоудауне.

Любая из образованных комбинаций может стать рукой, если окажется самой сильной из доступных конкретному участнику.

Как определяется старшинство

Иерархия карточного расклада в классическом покере неизменна и согласно ей определяется победитель. Но нередки ситуации, когда несколько участников собирают одинаковые комбо. Тогда в силу вступает другое правило – учитывается старшинство карт, из которых собрана рука. У кого выше карточный номинал, тот и признается победителям. У каждой раскладки свой порядок учета.

Вспомогательные правила в спорных ситуациях:

Пара, тройка и каре – выигрывает старший номинал.

Две пары – сравнивают номинал старшей пары, если они равны, тогда младшие.

Фулл-хаус – сначала сравнивают у кого выше сет, если он равен, в бой вступают пары.

Стрит, флеш, стрит-флеш – по номиналу замыкающему порядок.

Роял-флеш – поскольку из всех возможных позиций это самая сильная, любая становится победителям и тогда банк делится поровну.

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