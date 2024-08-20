Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Какие комбинации в покере помогут определить победителя?

Сегодня 09:00
просмотров

Интересная информация!

Новости Днепра про Какие комбинации в покере помогут определить победителя?

Суть покерной партии – составить наиболее выгодную руку и забрать призовую сумму. Поэтому нельзя полагаться на случай. Необходимо разобраться с особенностями составления раскладок и научиться определять перспективность стартеров. В статье расскажем про комбинации по старшинству, про определение старшинства и способы решения спорных ситуаций.

Покерные комбинации по возрастанию

В классическом покере существует 10 раскладок, собранных из 5 карт. Старшинство расклада зависит номиналов:

  • Кикер. В ситуации, когда на вскрытии нет руки, по которой можно определить победителя, старшая карта решает спор.
  • Пара – подразумевается 2 одинаковых ранга без учета масти. Побеждает участник, с более старшей парой.
  • 2 пары – образуют 2 одинаковых номинала в сочетании с 2 другими. Сила зависит от рангов, составляющих пару.
  • Тройка или сет. Образуют 3 карты одного уровня независимо от масти. обычно участвуют 2 карманные и 1 общая. Если расклад собран наоборот (1 личная и 2 общие), это трипс.
  • Стрит – последовательность из 5 карт по рангам, без учета их масти. 
  • Флеш – 5 карт одной масти. Их последовательность не важна.
  • Фул-хаус – состоит из 2 комбинаций: тройки и пары.
  • Каре – 4 разномастные карты одной силы. 
  • Стрит-флеш – пятикарточная последовательность одной масти.
  • Роял-флеш – 5 рангов одной масти в последовательности от 10 до туза.

Разница между руками и комбинациями

Все комбинации в покере — это сочетание из 5 карт. В классическом покере их 10, они создаются из 7 номиналов, ставших доступными в процессе игры. 

Рука – это сильнейшая комбинация, которая достается участнику во время разыгрываемой партии и которую он откроет, как окончательную на шоудауне.

Любая из образованных комбинаций может стать рукой, если окажется самой сильной из доступных конкретному участнику.

Как определяется старшинство

Иерархия карточного расклада в классическом покере неизменна и согласно ей определяется победитель. Но нередки ситуации, когда несколько участников собирают одинаковые комбо. Тогда в силу вступает другое правило – учитывается старшинство карт, из которых собрана рука. У кого выше карточный номинал, тот и признается победителям. У каждой раскладки свой порядок учета. 

Вспомогательные правила в спорных ситуациях:

  • Пара, тройка и каре – выигрывает старший номинал.
  • Две пары – сравнивают номинал старшей пары, если они равны, тогда младшие.
  • Фулл-хаус – сначала сравнивают у кого выше сет, если он равен, в бой вступают пары.
  • Стрит, флеш, стрит-флеш – по номиналу замыкающему порядок.
  • Роял-флеш – поскольку из всех возможных позиций это самая сильная, любая становится победителям и тогда банк делится поровну.

 

Новости Днепра про Какие комбинации в покере помогут определить победителя?Русский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Днепропетровской области 20 августа прогремят взрывы: где и когда
    В Днепропетровской области 20 августа прогремят взрывы: где и когда

    В Кривом Роге прогремят запланированные взрывы.

    Сегодня 09:13
    просмотров
    В Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей: что решил суд
    В Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей: что решил суд

    В Днепропетровской области осудили отца, который 8 лет насиловал собственных дочерей.

    Сегодня 08:38
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине ночью сбили вражеские ракеты и БПЛА
    На Днепропетровщине ночью сбили вражеские ракеты и БПЛА

    Враг ночью атаковал Днепропетровщину.

    Сегодня 07:51
    4
    просмотров
    Владимир Зеленский посетил Днепр: причина и подробности визита
    Владимир Зеленский посетил Днепр: причина и подробности визита

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр.

    Сегодня 07:27
    9
    просмотров
    На Днепропетровщине посреди трассы сгорела фура
    На Днепропетровщине посреди трассы сгорела фура

    В Каменском районе горела фура.

    Сегодня 06:44
    6
    просмотров
    Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре спасли кошку, которая пять суток пробыла на верхушке высоченного дерева
    В Днепре спасли кошку, которая пять суток пробыла на верхушке высоченного дерева

    В Днепре спасли кошку, которая пять суток просидела на высоком дереве.

    Вчера 21:57
    1
    просмотров
    В Кривом Роге вор едва не разбил лоб, когда пытался сбежать из магазина через стекло
    В Кривом Роге вор едва не разбил лоб, когда пытался сбежать из магазина через стекло

    В Кривом Роге мужчина разбил стеклянную дверь, когда бросился наутек из магазина с украденными товарами.

    Вчера 21:36
    1
    просмотров
    В небе над Днепром взошла Суперлуна (ФОТО)
    В небе над Днепром взошла Суперлуна (ФОТО)

    Огромная Луна взошла над Днепром.

    Вчера 20:59
    4
    просмотров
    В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала
    В поселке близ Днепра экс-заключенный залез в чужой дом и забрал все деньги, пока владелица спала

    На Днепропетровщине экс-заключенный пробрался в дом, пока хозяйка была дома.

    Вчера 20:01
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх