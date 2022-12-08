Какие графики отключений света действуют в Днепре

К сожалению, никакие. Сегодня без графиков и свет могут отключить в любой момент. Об этом сообщили на сайте ДТЭК Днепровские электросети.
Ситуация с энергетикой еще очень сложна, поэтому в Днепре и области действуют экстренные отключения. По словам представителей ДТЭК, они нужны, чтобы оборудование не вышло из строя.
Если еще есть свет – заряжайте гаджеты. На всякий случай не пользуйтесь лифтом. Если электричество выключили — вытащите электроприборы из розеток, чтобы при включении электроэнергии они не сгорели.
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Яна Юхименко
Автор:
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