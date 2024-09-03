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  • Какие графики будут действовать в Днепре 4 сентября и кто будет без света более 10 часов

Какие графики будут действовать в Днепре 4 сентября и кто будет без света более 10 часов

Сегодня 18:40
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В среду, 4 сентября, свет отключат весь день.

Новости Днепра про Какие графики будут действовать в Днепре 4 сентября и кто будет без света более 10 часов

Согласно информации от Укрэнерго завтра, 4 сентября, будут задействованы графики стабилизационных отключений в течение всех суток, сообщили в ДТЭК.

Объемы отключений:

  • 00:00 – 05:00 – одна очередь
  • 05:00 – 11:00 – две очереди
  • 11:00 – 15:00 – одна очередь
  • 15:00 – 24:00 – две очереди

То есть, если все будет хорошо, потребление будет низким, тогда светло-серые графики применять не будут.

Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре будут без света еще и из-за плановых ремонтных работ.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК 4 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

—  вул. Інженерна: 2-А, 4-А; 

—  вул. Квартальна: 29-А; 

—  просп. Богдана Хмельницького: 113, 118-Д, 119, 121, 123, 127; 

—  вул. Агрономічна:  1, 2-А, 3-11, 13-19 (непарні);

—  вул. Березнева: 7-21 (непарні); 

—  вул. Відрадна: 1-5, 6-Б, 7, 8, 10-13; 

—  вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22; 

—  вул.  Волоська: 1-14; 

—  вул. Говорова: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні); 

—  вул. Дніпровська:  1-12, 13/1, 14-22; 

—  вул. Естонська: 1-17, 18-А, 19-24; 

—  вул. Ігоря Ветрогонова:  1-14, 15-А, 16-29, 31; 

—  вул. Квартальна: 38-А; 

—  вул. Козака Мамая: 1, 2-А, 3, 5-А, 7-Б, 9-А, 11-А, 13-А, 15, 17, 19, 21-А, 23-А, 25, 27, 29, 31, 33-А; 

—  вул. Костянтинівська: 1-11, 12-А, 13-16, 18; 

—  вул. Монтажна:  1-22, 23-А, 24-65, 66-А, 67-73; 

—  вул. Моцарта: 1-14; 

—  вул. Муравська: 1-8, 10-16; 

—  вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-66, 67-А, 68-80, 82-87, 88-А, 89-92, 94-118 (парні); 

—  вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7; 

—  вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-Б, 17, 19, 21;

—  вул. Перемоги: 1-А, 2-22, 24-32, 34-114, 116-132 (парні), 134-Б, 136-198 (парні); 

—  вул. Печерська: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні); вул. Привільна: 1-5, 7-А, 9-22; 

—  вул. Самотканська: 1-8, 9/1, 10, 11, 12-А, 13, 14; 

—  вул. Серпнева: 7, 9, 11-А, 13-Б, 15-А, 17-29 (непарні); 

—  вул. Смілянська: 1-9 (непарні); 

—  вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні); 

—  вул. Солонянська: 1-А, 2-22; 

—  вул. Старицького: 3, 5-22; 

— вул. Старова: 1-22; 

— вул. Сурська:  30, 32-38, 39-А, 40-68, 69-А, 70-96, 98-131, 133-143 (непарні); 

— вул. Філатова: 1-5, 7; 

— вул. Фредеріка Шопена: 1-14; 

— пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

— пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

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Новости Днепра про Какие графики будут действовать в Днепре 4 сентября и кто будет без света более 10 часовУкраїнська Новости Днепра про Какие графики будут действовать в Днепре 4 сентября и кто будет без света более 10 часовРусский

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