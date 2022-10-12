Какой радиационный фон в Днепре и области 12 октября

Напомним, ранее мы писали, что ЗАЭС снова обесточена из-за российских обстрелов .

Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 12 октября радиационный фон составляет 11-15 мкР/час.

В городе на Днепропетровщине собрались дезинфицировать воду.

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