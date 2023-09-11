Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Какое ты никудышное х***о»: ведущий из Кривого Рога ответил экс-колеге Шепелеву, который снимается в Мариуполе

«Какое ты никудышное х***о»: ведущий из Кривого Рога ответил экс-колеге Шепелеву, который снимается в Мариуполе

Сегодня 15:24
просмотров

Еще один ведущий, часто снимавшийся в украинских шоу, записался в российские пропагандисты.

Новости Днепра про

Речь идет о Дмитрии Шепелеве, который приехал снимать передачу о животных в Мариуполе. Конечно, это он делает по заказу российского телеканала.

Многие помнят Шепелева как ведущего «Рассмеши комика» и ряда передач на Новом канале. С началом российского вторжения шоумен высказался по поводу действий России и отметил, что «ему стыдно за россиян», но, как видим, деньги сделали свое дело и Дмитрий не прочь поработать на пропагандистский канал «Россия-1».

На новую передачу ведущего отреагировали бывшие коллеги, среди которых криворожец Анатолий Анатолич.

Шепелев белорус, но долгое время работал на два фронта – на украинском и российском телевидении. Как отметил в своем Instagram Анатолич, с Дмитрием они познакомили в 2006 году, когда съезжались на свои утренние шоу.

Я на ХитФм, Педан с Притулом на Новый и Дима на М1. Дима белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера. Затем Дима переехал в москву, туда его пригласил Эрнст, на первый канал. Не хило. И такие были времена, когда работали там и здесь. Здесь типа такое, а вот там это был уровень. Так было и в кино, и в эстраде, и в телевидении. И вот Дима ездил и туда и у нас что-то вел на новом канале. А потом Жанна Фриске и вся эта история. Об этом не хочу говорить, – пишет ведущий.

Анатолич отметил, что не может лично написать Шепелеву все, что о нем думает, ведь инстаграм заблокировал доступ украинцам к российским аккаунтам.

И мы иногда списывались в инстаграммах по родным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и тд. Мы не были близки, но сейчас я даже не могу Дими написать какой он мулак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе. Он приехал в Мариуполь снимать программу для россия1. О животных. Ну можешь о Роме зверя снять, или обманывают под Киевом. Потому что это действительно животные. Приехать в Мариуполь сейчас-это признать себя частью этой блядой нацистской системы. Станьте в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима о животных.

Надеюсь ты прочтешь это. К сожалению в личные не могу сказать тебе какое ты никчемное х**ло. Но надеюсь тебе передадут наши общие знакомые Белорусы, если кто-нибудь из них еще с тобой общается, — написал Анатолич.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге Mercedes сбил мужчину с собакой: водителя разыскивают
Новости Днепра
Сегодня 10:59
В Кривом Роге Mercedes сбил мужчину с собакой: водителя разыскивают

В выходные в Кривом Роге произошла авария.

Два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов»: Вилкул прокомментировал атаку на Кривой Рог
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Два комбинированных удара с применением ракет и «шахедов»: Вилкул прокомментировал атаку на Кривой Рог

Сегодня ночью и утром в Кривом Роге были слышны взрывы.

В Кривом Роге в реке утонул мужчина: был в 20 метрах от берега
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Кривом Роге в реке утонул мужчина: был в 20 метрах от берега

Погибшему был 31 год.

В Кривом Роге прогремели взрывы: комментарий Вилкула
Новости Днепра
Сегодня 07:49
В Кривом Роге прогремели взрывы: комментарий Вилкула

В Днепропетровской области в 07:21 объявили воздушную тревогу.

Последние новости

В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)
В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)

Если заметите это растение, будьте максимально осторожны!

Сегодня 16:57
3
просмотров
В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка
В Днепре из-под асфальта показалась старинная брусчатка

Древняя брусчатка показалась на улице Столярова.

Сегодня 16:45
2
просмотров
Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице
Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Террористы.

Сегодня 15:09
4
просмотров
В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре
В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре

В последнее время жители некоторых районов Днепра жалуются на переполненные мусорные баки.

Сегодня 14:58
2
просмотров
Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)
Газвода и мороженое: как в Днепре выглядели МАФы более 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня в Днепре очень много МАФов, где можно купить все – от жвачки до картошки. Киоск с товаром на улицах города можно было увидеть и 50 лет назад, правда товара в нем было не много. Например, часто на улицах встречались…

Сегодня 14:50
3
просмотров
Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе
Жительница Днепра громко пела с ребенком в руках на балконе 8-го этажа: детали переполоха на Победе

В эти выходные на жилом массиве Победа-6 было неспокойно.

Сегодня 14:24
2
просмотров
В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе
В Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе

На днях в Днепре произошла трагедия.

Сегодня 13:49
8
просмотров
Контрнаступ ВСУ медленный, но не остановится: Буданов ответил на прогнозы генерала Милли
Контрнаступ ВСУ медленный, но не остановится: Буданов ответил на прогнозы генерала Милли

Кирилл Буданов ответил на слова известного генерала о том, что контрнаступление может остановиться с наступлением дождей.

Сегодня 13:35
3
просмотров
Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления
Предпринимательница «обобрала» больницу на Днепропетровщине на 1 млн грн на поставках отопления

В Днепропетровской области больницы продавали энергию по завышенным ценам.

Сегодня 12:57
4
просмотров
Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)
Украина вернула под контроль «Вышки Бойко»: россия оккупировала их в 2015 году (ВИДЕО)

Украина вернула под свой контроль так называемые "Вышки Бойко" в Черном море.

Сегодня 12:36
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх