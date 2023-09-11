«Какое ты никудышное х***о»: ведущий из Кривого Рога ответил экс-колеге Шепелеву, который снимается в Мариуполе

Еще один ведущий, часто снимавшийся в украинских шоу, записался в российские пропагандисты.

Речь идет о Дмитрии Шепелеве, который приехал снимать передачу о животных в Мариуполе. Конечно, это он делает по заказу российского телеканала.

Многие помнят Шепелева как ведущего «Рассмеши комика» и ряда передач на Новом канале. С началом российского вторжения шоумен высказался по поводу действий России и отметил, что «ему стыдно за россиян», но, как видим, деньги сделали свое дело и Дмитрий не прочь поработать на пропагандистский канал «Россия-1».

На новую передачу ведущего отреагировали бывшие коллеги, среди которых криворожец Анатолий Анатолич.

Шепелев белорус, но долгое время работал на два фронта – на украинском и российском телевидении. Как отметил в своем Instagram Анатолич, с Дмитрием они познакомили в 2006 году, когда съезжались на свои утренние шоу.

Я на ХитФм, Педан с Притулом на Новый и Дима на М1. Дима белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера. Затем Дима переехал в москву, туда его пригласил Эрнст, на первый канал. Не хило. И такие были времена, когда работали там и здесь. Здесь типа такое, а вот там это был уровень. Так было и в кино, и в эстраде, и в телевидении. И вот Дима ездил и туда и у нас что-то вел на новом канале. А потом Жанна Фриске и вся эта история. Об этом не хочу говорить, – пишет ведущий.

Анатолич отметил, что не может лично написать Шепелеву все, что о нем думает, ведь инстаграм заблокировал доступ украинцам к российским аккаунтам.

И мы иногда списывались в инстаграммах по родным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и тд. Мы не были близки, но сейчас я даже не могу Дими написать какой он мулак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе. Он приехал в Мариуполь снимать программу для россия1. О животных. Ну можешь о Роме зверя снять, или обманывают под Киевом. Потому что это действительно животные. Приехать в Мариуполь сейчас-это признать себя частью этой блядой нацистской системы. Станьте в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима о животных. Надеюсь ты прочтешь это. К сожалению в личные не могу сказать тебе какое ты никчемное х**ло. Но надеюсь тебе передадут наши общие знакомые Белорусы, если кто-нибудь из них еще с тобой общается, — написал Анатолич.

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