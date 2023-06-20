Какая ситуация в Днепре с водой и электроснабжением (адреса отключений)

По состоянию на 18.00 обслуживающая компания уже завершила работы на внутридомовых сетях, возобновлено водоснабжение на просп. Гагарина, 100, 102, 104. Также выполнены аварийные работы по ул. Короленко, 27.

Уже возобновлено водоснабжение в домах №21-35 на этой улице.

Аварийные работы с отключением водоснабжения продолжаются по следующим адресам:

ул. Космодромная, 5. Остановлено водоснабжение по ул. Космодромная, 5, 7;

с. Старые Кодаки на ул. Парковая, 40. Временно отсутствует водоснабжение жителей всего поселка.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК завтра, 21 июня, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на просп. Богдана Хмельницкого, 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

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