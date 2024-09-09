Как жителю Днепра сделать УЗИ бесплатно: инструкция 2024

В рамках медицинской реформы жителям Днепра и Украины можно пройти ультра звуковое исследование бесплатно.

Что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.

С помощью ультра звукового исследований или просто УЗИ можно выявить большое количество заболеваний, увидеть степень поражения органов, подтвердить или опровергнуть наличие болезни у пациента. УЗИ назначают тем, кому нужно обследовать печень, почки, желчный пузырь, поджелудочную, селезенку, грыжи, при беременности, новообразованиях или наличии гинекологических заболеваний.

Кому необходима процедура УЗИ

Исследование помогает оценить состояние внутренних органов, наличие воспалительного процесса, врач с его помощью хорошо видит полости обследуемого органа. Поэтому прохождение УЗИ для точной диагностики заболевания может быть рекомендовано многим пациентам.

Как делать УЗИ бесплатно

Для прохождения процедуры УЗИ бесплатно у больного должно быть направление от семейного врача или узкопрофильного специалиста. Если пациент хочет пройти процедуру на свое усмотрение, без наличия направления, то тогда для него она будет платная.

Ультра звуковое исследование входит в пакет услуг «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». И в медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ на предоставление этого пакета услуг сделать УЗИ можно бесплатно.

Как найти учреждение, где УЗИ делают бесплатно

Если пациент не знает, делают ли в ближайшем медучреждении УЗИ бесплатно, то он может воспользоваться дашбордом «Электронная карта мест предоставления услуг медицинской помощи». Для этого необходимо зайти сюда и в фильтрах выбрать населенный пункт, потом «Код услуги направления» и ввести название или код с полученного от врача направления.

На экране появятся адреса медицинских учреждений, где можно пройти УЗИ имея на руках направление.

Перед тем, как идти на процедуру необходимо позвонить в медучреждение и уточнить время работы специалиста, а также есть ли очередь на процедуру и записаться на обследование.

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