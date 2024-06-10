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Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция

Сегодня 17:21
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Сумма отпускных выплат рассчитывается исходя из среднедневной заплаты за последние 12 месяцев перед тем, когда человек уходит в отпуск.

Новости Днепра про Как жителю Днепра посчитать сумму отпускных в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как правильно рассчитать сумму отпускных в 2024 году.

Как посчитать среднедневную зарплату

Каждый день отпуска оплачивается согласно среднедневной зарплате человека за последний год расчетного периода. То есть если человек брал прошлый отпуск в мае, то расчетным периодом для определения суммы считается зарплата с мая прошлого года по апрель этого года.

Если же человек проработал меньше года, то для расчета берутся только полные месяцы работы начиная с первого рабочего дня. То есть, если сотрудник начал работать 11 марта то в расчет включаются все дни этого месяца. Месяц в который начинается отпуск в расчет не берется.

Далее для получения суммы среднедневной зарплаты необходимо сумму выплат за расчетный период поделить на 365 или 366 дней (в зависимости от года: високосный или нет).

Пример расчета отпускных

Например, если человек за год заработал 300 тыс грн то его среднедневная зарплата составляет почти 820 грн. Далее, последнюю сумму необходимо умножить на количество дней отпуска, допустим, их будет 5. Итого, за 5 дней отпуска он получит почти 4,1 тыс грн. Эти деньги должны выплачиваться перед отпуском. В расчет при этом берутся календарные, а не рабочие дни.

Сколько дней может быть отпуск

Согласно Закону Украины, все официально трудоустроенные сотрудники имеют право на 24 календарных дня ежегодного отпуска. А право уйти на короткий отдых работник получает через полгода после официального оформления в штат.

 

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