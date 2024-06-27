Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее назначили – необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе не иметь долгов за потребление электричества, газа, воду. Более того, если у получателя субсидии образовываются долги непосредственно в то время пока он получает выплаты на погашение коммуналки, субсидию могут отменить.

Журналисты dnepr.info узнали, как можно получать субсидию, если есть долги по оплате услуг ЖКХ.

Как получить субсидию имея долги

Если потребитель услуг не получал субсидию и накопил долги, то он все-таки может получать помощь на оплату коммуналки от государства. Главное условие – постепенно выплачивать долги. Для этого с поставщиком услуг необходимо заключить договор о реструктуризации долга.

Если потребитель не будет пропускать платежи по договору о реструктуризации и не будет накапливать новые долги – то субсидию ему будут выплачивать.

Как отметили в ПФУ, долги за коммунальные услуги можно реструктурировать сроком до 60 месяцев. Все зависит от суммы задолженности, доходов должника.

Что нужно для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию потребителю необходимо заполнить заявление – сделать это можно в сервисном центре ПФУ, на портале Пенсионного фонда, через портал «Дія». В заявлении необходимо указать адрес проживания, тип субсидии, сведения о количестве членов семьи и количестве человек, проживающих в домохозяйстве.

А также следует указать расчетный счет в формате IBAN – на этот счет будет зачисляться субсидия, в случае ее назначения. Если заявление заполнялось в электронном виде – его необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Кто может оформить субсидию

Подать документы на оформление субсидии может тот, кто прописан в домохозяйстве, арендатор, если он снимает жилье по договору аренды, внутренне перемешенные лица при условии предоставлении справки ВПО.

Что учитывается при назначении субсидии

При назначении субсидии учитывается доходы всех, кто прописан в домохозяйстве. Но при подаче заявления необходимо указать тех, кто фактически проживает по данному адресу.

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