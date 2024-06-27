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  • Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

Сегодня 17:42
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Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее назначили – необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе не иметь долгов за потребление электричества, газа, воду. Более того, если у получателя субсидии образовываются долги непосредственно в то время пока он получает выплаты на погашение коммуналки, субсидию могут отменить.

Новости Днепра про Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, как можно получать субсидию, если есть долги по оплате услуг ЖКХ.

Как получить субсидию имея долги

Если потребитель услуг не получал субсидию и накопил долги, то он все-таки может получать помощь на оплату коммуналки от государства. Главное условие – постепенно выплачивать долги. Для этого с поставщиком услуг необходимо заключить договор о реструктуризации долга.

Если потребитель не будет пропускать платежи по договору о реструктуризации и не будет накапливать новые долги – то субсидию ему будут выплачивать.

Как отметили в ПФУ, долги за коммунальные услуги можно реструктурировать сроком до 60 месяцев. Все зависит от суммы задолженности, доходов должника.

Что нужно для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию потребителю необходимо заполнить заявление – сделать это можно в сервисном центре ПФУ, на портале Пенсионного фонда, через портал «Дія». В заявлении необходимо указать адрес проживания, тип субсидии, сведения о количестве членов семьи и количестве человек, проживающих в домохозяйстве.

А также следует указать расчетный счет в формате IBAN – на этот счет будет зачисляться субсидия, в случае ее назначения. Если заявление заполнялось в электронном виде – его необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Кто может оформить субсидию

Подать документы на оформление субсидии может тот, кто прописан в домохозяйстве, арендатор, если он снимает жилье по договору аренды, внутренне перемешенные лица при условии предоставлении справки ВПО.

Что учитывается при назначении субсидии

При назначении субсидии учитывается доходы всех, кто прописан в домохозяйстве. Но при подаче заявления необходимо указать тех, кто фактически проживает по данному адресу.

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Новости Днепра про Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024Українська Новости Днепра про Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024Русский

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