Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно

Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.

В помощь родителям журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 мировых музеев, в которых можно побывать онлайн, без путешествий, перелетов и оплаты билетов.

Лувр

Один из самых популярных музеев мира – Лувр, находится в столице Франции Париже. Находится он в старинном королевском дворце. Лувр считается одним из старейших музеев мира – его открыли в 1793 году, а в его коллекции хранятся работы мастеров из Европы, Ближнего Востока, Египта, Греции, Америки, Африки. Тут представлены не только картины, но и графическое искусство, скульптуры и т.п.

Самая известная скульптура музея – Венера Милосская, а самая знаменитая картина – «Джоконда» Леонардо да Винчи. Побывать в Лувре можно нажав тут.

Британский музей

Второй по посещаемости музей во всем мире находится в Великобритании. Он был основан в 1753 году. Деньги на покупку здания, в котором сегодня расположен музей, британский парламент собрал с помощью лотереи, оставшуюся часть средств потратили на приобретение экспонатов.

Музей был создан на основе трех коллекций – британского врача и натуралиста Ганса Слоана, графа Роберта Гарлея и антиквара Роберта Коттона.

В экспозиции музея, книги, античные реликвии, ювелирные украшения, книги, картины, скульптуры, статуэтки. Побывать в музее можно нажав тут.

Прадо

Музей Прадо находится в столице Испании Мадриде. Он насчитывает более 30 тыс экспонатов и треть из них доступна для просмотра интернет-пользователям. В музее хранится собрание картин Босха, Веласкеса, Гойи, Эль Греко, которые считаются самыми дорогами художниками в мире. Также есть работы Рафаэля, полотна Караваджо, Тициана. Есть в музее и более 220 классических скульптур из Италии, керамические произведения.

Музей Ван Гога

Музей Винсента Ван Гога находится в Амстердаме. Но благодаря современным технологиям, увидеть более 1,8 тыс плакатов, книг и рисунков которые создал художник можно онлайн. Музей относительно молодой, он был открыт в 1973 году. Тут хранится самая большая коллекция картин и рисунков этого художника.

Музей истории искусств

Музей истории искусств или его еще называют Художественно-исторический музей находится в Вене. Австрийский музей был открыт в 1891 году и был создан на основе коллекции семьи Габсбургов. Тут представлено искусство Франции, Англии, Италии – это Рафаэль, Тициан, Караваджо, Работы художников из Голландии. Посмотреть картины можно тут.

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