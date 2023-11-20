Как жителю Днепра оформить пособие по безработице через «Дію»: инструкция

Оформить пособие по безработице в Днепре можно как очно – придя в центр занятости, так и онлайн – с помощью портала или приложения «Дія».

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно в каждом отдельном случае

Через приложение или портал

Через приложения или портал «Дія» можно подать заявление на получение статуса безработного, восстановить его или подать заявление о назначении пособия по безработице. Главное, что нужно иметь для этого – электронную подпись. С ее помощью можно авторизоваться на портале.

Далее в «Діє» нужно найти услугу «Пособие по безработице» и заполнить анкету с заявлением. После – выбрать ближайший центр занятости на карте. Тут действует принцип экстерриториальности, когда не нужно обязательно искать центр по месту жительства. Подойдет любой. Затем следует указать номер IBAN и добавить документы, которые потребуются (это касается портала) после – подписать и отправить заявку на получение статуса безработного и на назначение выплаты пособия.

Позже на почту должно прийти письмо от Государственного центра занятости с решением о назначении выплат. Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете или в приложении.

В центре занятости

Для того, чтобы оформить пособие по безработице в центре занятости нужно прийти в ближайшее учреждение и от руки написать заявление об оформлении услуги. К заявлению нужно приложить справку о средней зарплате с последнего места работы. При себе нужно иметь оригинал трудовой книжки, паспорт. Если есть –то военный билет и копию договора о государственно-социальном страховании.

Кто может получить пособие по безработице

В 2023 году пособие по безработице могут получить те, чей страховой стаж в течение 12 предшествующих месяцев составит не менее 7 месяцев. Также в зависимости от страхового стажа определяется и срок помощи. Если стажа всего 3 года – то помогать будут в течение 180 дней. Если до 6 лет – то помощь окажут на протяжении 210 календарных дней.

Страховой стаж насчитывает от 6 до 12 лет – помощь будет 240 дней. Тем, кто проработал более 30 лет – выплаты будут насчитываться в течение 360 дней. Это максимальное время, когда государство помогает безработному.

Какой размер пособия

Максимальный размер выплат в связи с безработицей во время действия военного положения не превышает 6,7 тыс грн. Первую половину срока обратившийся в центр занятости получает 100% выплат, вторую половину – 50% выплат.

Размер пособия в связи с безработицей будут определять в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа.

Так, если срок страхового стажа составляет 3 года (это минимум) то платить будут 50%, тем, кто трудился до 6 лет – выплачивать будут 55%, тем, кто проработал до 12 лет – 60%. Если страхового стажа от 12 до 18 лет – то платить буту 65%. Максимум составляет 80%. Чтобы их получить нужно проработать более 30 лет.

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