Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024

Главное условие – у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом, а выбранный им офтальмолог – работать в структуре, которая заключила договор с НСЗУ на предоставление услуг по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».
Журналисты dnepr.info узнали, что нужно сделать, чтобы бесплатно получить услуги офтальмолога.
Первое, что необходимо – пойти на консультацию к семейному врачу и объяснить почему необходима консультация или услуги офтальмолога и получить у него е-направление.
Второе — зайти на сайт НСЗУ и в разделе «Электронная карта мест предоставления услуг медицинской помощи» выбрать необходимый адрес медицинского учреждения (пациент может выбрать медучреждение любой формы собственности: коммунальное, частное, врач-ФОП) и узнать, есть ли там офтальмолог.
После этого в медучреждении необходимо узнать время приема врача-офтальмолога и при необходимости записаться на прием.
Направление к офтальмологу от семейного врача действует год. Оно не «привязано» к какому-то определенному региону. Например, имея при себе направление выданное в Днепре врача можно посетить в Киеве, Львове, Виннице и любом другом городе Украины.
При травме глаза в больницу необходимо обращаться сразу же, без направления от врача.
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