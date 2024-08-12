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Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024

Сегодня 17:20
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Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется эта норма как на тех врачей, которые работают в поликлинике, так и на тех, кто трудится в диагностическим центром.

Новости Днепра про Как жителю Днепра бесплатно проверить зрение у офтальмолога: инструкция 2024

Главное условие – у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом, а выбранный им офтальмолог – работать в структуре, которая заключила договор с НСЗУ на предоставление услуг по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно сделать, чтобы бесплатно получить услуги офтальмолога.

Куда нужно идти

Первое, что необходимо – пойти на консультацию к семейному врачу и объяснить почему необходима консультация или услуги офтальмолога и получить у него е-направление.

Где найти врача

Второе —  зайти на сайт НСЗУ и в разделе «Электронная карта мест предоставления услуг медицинской помощи» выбрать необходимый адрес медицинского учреждения (пациент может выбрать медучреждение любой формы собственности: коммунальное, частное, врач-ФОП) и узнать, есть ли там офтальмолог.

После этого в медучреждении необходимо узнать время приема врача-офтальмолога и при необходимости записаться на прием.

Как долго «действует» направление

Направление к офтальмологу от семейного врача действует год. Оно не «привязано» к какому-то определенному региону. Например, имея при себе направление выданное в Днепре врача можно посетить в Киеве, Львове, Виннице и любом другом городе Украины.

При травме глаза в больницу необходимо обращаться сразу же, без направления от врача.

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