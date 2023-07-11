Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)

Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей превышает 15% от дохода домохозяйства. А вот какая сумма помощи – вопрос индивидуальный и насчитывается каждому обратившемуся отдельно. Процент платежа определяется размером среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на человека.

Журналисты dnepr.info узнали, как определить обязательный размер платежа и по какой формуле он рассчитывается.

Как рассчитать субсидию 2023

Формула расчета установлена Правительством. Согласно ней, чем меньше доход – тем меньше процент обязательного платежа потребителя коммунальных услуг.

Чтобы определить этот обязательный платеж нужно вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства за последние полгода. Потом его нужно разделить на количество тех, кто проживает в доме или квартире – это нужно для определения среднемесячного дохода на одного человека. Затем полученную сумму делят на размер прожиточного минимума. Например, на 1 января этого года он составлял 2589 грн. Полученный результат разделить на 2 (это базовый коэффициент для назначения субсидии), а затем умножить на 15% (это обязательный процент платежа за коммунальные услуги)

Для того, чтобы оформить субсидию на следующий отопительный сезон – заявление нужно подавать в сентябре этого года. В этом году на субсидию в Украине предусмотрено 24,4 млрд грн. По предварительной оценке, Пенсионного фонда Украины, 1,7 млн семей смогут получить помощь на оплату коммунальных услуг, а средний размер ее составит почти 1,190 грн.

Как получить субсидию в отопительном сезоне 2023

Подать заявление для назначения субсидии можно на портале «Дія» или на сайте ПФУ, а также офлайн – в отделениях Пенсионного фонда либо Центре предоставления админуслуг. Для заполнения заявки достаточно будет указать только информацию о членах домохозяйства, адрес проживания и счет в банке, на который будет приходить выплата. В течение 10 дней ПФУ будет проводить проверку заявителя на соответствие требований, предусмотренных для назначения субсидии.

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