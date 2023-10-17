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  • Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция

Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция

Сегодня 10:00
просмотров

Если россияне продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру, в Украине снова возникнет угроза блэкаутов.

Новости Днепра про Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция

Но украинцев больше огорчало в этот период не отсутствие света, а так называемый «вакуум», который возникал из-за отсутствия связи и интернета.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как сделать интернет стабильным даже во время блэкаутов.

Пока мы снабжаем провайдеров системами резервного питания и разрабатываем план действий во время блэкаутов, подготовили для вас инструкцию на случай экстремальных ситуаций. Просматривайте картинки и отправляйте их знакомым. Не дайте врагу испортить ваши планы, – говорится в сообщении.

Пошаговая инструкция:

Новости Днепра про Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкция

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал, как город готовится к возможным блэкаутам.

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Новости Днепра про Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как жители Днепра могут сделать интернет стабильным во время блэкаутов: пошаговая инструкцияРусский

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