Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Деталями обновления этой улицы на левом берегу поделились в Facebook-сообществе Urban Dnipro.
Работы уже четвертый месяц идут на промежуток между улицами Янтарной и Образцовой. Этому предшествовало семь месяцев проектирования и консультаций.
Семь месяцев проектирования и консультаций, четвертый месяц проведения работ и десятки мелких и больших преград на этом пути. Сейчас, когда рубикон пройден, и вижу, что у нас все получилось, все же хочу поделиться изменениями, – отмечают урбанисты.
На этих улицах будут:
Увидеть, что изменилось и будет меняться можно на иллюстрациях:
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