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Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Сегодня 11:41
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В Днепре идет масштабная реконструкция улицы Калиновой.

Деталями обновления этой улицы на левом берегу поделились в Facebook-сообществе Urban Dnipro.

Работы уже четвертый месяц идут на промежуток между улицами Янтарной и Образцовой. Этому предшествовало семь месяцев проектирования и консультаций.

Семь месяцев проектирования и консультаций, четвертый месяц проведения работ и десятки мелких и больших преград на этом пути. Сейчас, когда рубикон пройден, и вижу, что у нас все получилось, все же хочу поделиться изменениями, – отмечают урбанисты.

На этих улицах будут:

  • Велодорожки по обе стороны улицы;
  • Новые тротуары и остановки;
  • Полностью безбарьерное пространство;
  • Линейные скверы с местами отдыха;
  • После завершения работ – озеленение многолетними растениями и деревьями.

Увидеть, что изменилось и будет меняться можно на иллюстрациях:

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в Днепре

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Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Как за 4 месяца масштабного обновления изменилась улица Калиновая в ДнепреРусский

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