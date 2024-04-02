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  • Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Сегодня 21:13
просмотров

В результате удара частично разрушен областной колледж.

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Во время ракетного удара 2 апреля взрывной волной разбило областной колледж.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, разбита столовая, актовый зал, фасад и окна. Дети изо всех сил бежали в укрытие после взрыва. Оставили открытые тетради, учебники и перекусы прямо на партах.

До сегодняшнего вечера здесь была комфортная обучающая среда. А теперь — избитая посуда, стены, поломанная пополам дверь. Впрочем, главное – все живы. Ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда мимо окна уже добегали до укрытия, — написал Лукашук.

Большинство учащихся уже были в укрытии. Благодаря этому удалось избежать серьезных последствий.

Часть детей, обучающихся в колледже – переселенцы, поэтому живут в учебном заведении круглосуточно.

Лукашук показал учебное заведение изнутри.

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Напомним, количество пострадавших возросло до 18 человек. 12 из них в больнице. Кроме колледжа сильно повреждены детсад и дома.

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Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)Русский

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