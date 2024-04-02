Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

Во время ракетного удара 2 апреля взрывной волной разбило областной колледж.
По словам председателя облсовета Николая Лукашука, разбита столовая, актовый зал, фасад и окна. Дети изо всех сил бежали в укрытие после взрыва. Оставили открытые тетради, учебники и перекусы прямо на партах.
До сегодняшнего вечера здесь была комфортная обучающая среда. А теперь — избитая посуда, стены, поломанная пополам дверь. Впрочем, главное – все живы. Ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда мимо окна уже добегали до укрытия, — написал Лукашук.
Большинство учащихся уже были в укрытии. Благодаря этому удалось избежать серьезных последствий.
Часть детей, обучающихся в колледже – переселенцы, поэтому живут в учебном заведении круглосуточно.
Лукашук показал учебное заведение изнутри.
Напомним, количество пострадавших возросло до 18 человек. 12 из них в больнице. Кроме колледжа сильно повреждены детсад и дома.
Читайте также:
Автор:
За две атаки в Днепре взрывной волной выбило 800 окон.
Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.
Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и…
Полиция и ГСЧС показали фото и видео с места ракетной…
На это обратили внимание журналисты.
За две атаки в Днепре взрывной волной выбило 800 окон.
Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.
Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и колледжа в Днепре.
Полиция и ГСЧС показали фото и видео с места ракетной атаки по Днепру.
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.
В Днепре возросло количество раненых из-за ракетной атаки.
Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.
В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне.
Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!