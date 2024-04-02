Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

В результате удара частично разрушен областной колледж.

Во время ракетного удара 2 апреля взрывной волной разбило областной колледж.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, разбита столовая, актовый зал, фасад и окна. Дети изо всех сил бежали в укрытие после взрыва. Оставили открытые тетради, учебники и перекусы прямо на партах.

До сегодняшнего вечера здесь была комфортная обучающая среда. А теперь — избитая посуда, стены, поломанная пополам дверь. Впрочем, главное – все живы. Ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда мимо окна уже добегали до укрытия, — написал Лукашук.

Большинство учащихся уже были в укрытии. Благодаря этому удалось избежать серьезных последствий.

Часть детей, обучающихся в колледже – переселенцы, поэтому живут в учебном заведении круглосуточно.

Лукашук показал учебное заведение изнутри.

Напомним, количество пострадавших возросло до 18 человек. 12 из них в больнице. Кроме колледжа сильно повреждены детсад и дома.

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