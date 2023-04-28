Как изменится часть бульвара Славы после реконструкции: двухсторонняя велодорожка и цветная плитка

Здесь планируется восстановить покрытие и сам тротуар, который получит зонирование цветом плитки, заезды во дворы выполнят также из плитки.

Поскольку это не реконструкция, поднять проезды до уровня тротуара не получилось из-за проблемы отвода воды со дворов. Но понижение будет очень плавным.

Здесь появится 2-сторонняя велодорожка шириной 2.5 м. От тротуара ее будет отделять буфер из более темной плитки.

Когда закончат эту сторону бульвара, перейдут к противоположному тротуару. Там реализуют такие же решения: зонирование тротуара, велодорожка, проезды в плитке.