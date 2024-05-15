Как изменились цены в Днепре за последний месяц

Специалисты рассказали, как изменились цены на разные товары и услуги в Днепре и области за апрель.

В целом в апреле цены, по сравнению с мартом, выросли на 0,2%. С начала года – на 1,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Днепропетровской области.

Больше всего подорожали маргарин, хлеб, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, кондитерские изделия из муки, рис, макаронные изделия — на 3,2–0,3%. Алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 1,0%.

А вот цены на безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Кроме этого, значительно подешевели яйца, в пределах 4,1–0,5% – сахар, сало, продукты переработки зерновых, птица, подсолнечное масло, кондитерские изделия из сахара, овощи. Одежду и обувь тоже можно купить дешевле на 0,7%, а предметы домашнего обихода и бытовую технику — на 0,4%.

Повышение цен наблюдается в различных областях, предоставляющих услуги: здравоохранение — 1,3%: фармацевтическая продукция – 1,9%, амбулаторные услуги – 0,6%, услуги больниц – 0,1%; транспорт — 2,1%; рестораны и гостиницы, отдых и культура – 0,4–0,2%.

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