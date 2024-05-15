Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как изменились цены в Днепре за последний месяц

Сегодня 14:08
просмотров

Специалисты рассказали, как изменились цены на разные товары и услуги в Днепре и области за апрель.

В целом в апреле цены, по сравнению с мартом, выросли на 0,2%. С начала года – на 1,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Днепропетровской области.

Больше всего подорожали маргарин, хлеб, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, кондитерские изделия из муки, рис, макаронные изделия — на 3,2–0,3%. Алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 1,0%.

А вот цены на безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Кроме этого, значительно подешевели яйца, в пределах 4,1–0,5% – сахар, сало, продукты переработки зерновых, птица, подсолнечное масло, кондитерские изделия из сахара, овощи. Одежду и обувь тоже можно купить дешевле на 0,7%, а предметы домашнего обихода и бытовую технику — на 0,4%.

Повышение цен наблюдается в различных областях, предоставляющих услуги: здравоохранение — 1,3%: фармацевтическая продукция – 1,9%, амбулаторные услуги – 0,6%, услуги больниц – 0,1%; транспорт — 2,1%; рестораны и гостиницы, отдых и культура – 0,4–0,2%.

Читайте также:

Новости Днепра про Как изменились цены в Днепре за последний месяцУкраїнська Новости Днепра про Как изменились цены в Днепре за последний месяцРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах
    Новости Днепра
    Сегодня 13:30
    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах

    В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.

    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка
    Новости Днепра
    Сегодня 13:22
    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка

    В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами…

    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция

    В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19…

    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

    Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали…

    Последние новости

    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах
    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах

    В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.

    Сегодня 13:30
    4
    просмотров
    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка
    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка

    В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами за шею.

    Сегодня 13:22
    5
    просмотров
    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция
    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция

    В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.

    Сегодня 12:46
    2
    просмотров
    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)
    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

    Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они…

    Сегодня 12:36
    4
    просмотров
    В Кривом Роге хотят потратить на ремонт фонтана более 600 тысяч гривен
    В Кривом Роге хотят потратить на ремонт фонтана более 600 тысяч гривен

    В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют отремонтировать фонтан более чем за 600 тысяч гривен.

    Сегодня 12:34
    1
    просмотров
    В Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ
    В Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ

    В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.

    Сегодня 11:50
    3
    просмотров
    В Днепре пенсионер во время застолья подавился печенью и чуть не умер
    В Днепре пенсионер во время застолья подавился печенью и чуть не умер

    Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.

    Сегодня 11:15
    2
    просмотров
    В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра
    В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

    Услуга была временно приостановлена!

    Сегодня 10:29
    6
    просмотров
    В центре Днепра расцвел самый большой розарий в городе (ФОТО)
    В центре Днепра расцвел самый большой розарий в городе (ФОТО)

    В Днепре расцветает самый большой розарий в городе.

    Сегодня 10:22
    16
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с ним
    В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с ним

    Специалисты ГСЧС оказали помощь мужчине.

    Сегодня 09:42
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх