Как изменились цены в Днепре за последний месяц

В целом в апреле цены, по сравнению с мартом, выросли на 0,2%. С начала года – на 1,4%.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Днепропетровской области.
Больше всего подорожали маргарин, хлеб, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, кондитерские изделия из муки, рис, макаронные изделия — на 3,2–0,3%. Алкоголь и табачные изделия выросли в цене на 1,0%.
А вот цены на безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Кроме этого, значительно подешевели яйца, в пределах 4,1–0,5% – сахар, сало, продукты переработки зерновых, птица, подсолнечное масло, кондитерские изделия из сахара, овощи. Одежду и обувь тоже можно купить дешевле на 0,7%, а предметы домашнего обихода и бытовую технику — на 0,4%.
Повышение цен наблюдается в различных областях, предоставляющих услуги: здравоохранение — 1,3%: фармацевтическая продукция – 1,9%, амбулаторные услуги – 0,6%, услуги больниц – 0,1%; транспорт — 2,1%; рестораны и гостиницы, отдых и культура – 0,4–0,2%.
Читайте также:
Автор:
В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.
В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами…
В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19…
Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали…
В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.
В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами за шею.
В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.
Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они…
В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют отремонтировать фонтан более чем за 600 тысяч гривен.
В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.
Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.
Услуга была временно приостановлена!
В Днепре расцветает самый большой розарий в городе.
Специалисты ГСЧС оказали помощь мужчине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!