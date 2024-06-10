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Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

Сегодня 15:22
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Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и аренду в Днепропетровской области и других регионах Украины.

Новости Днепра про Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

К концу мая 2024 года на первичном рынке недвижимости зафиксировано 76% активных отделов продаж. В Днепропетровской – 80%. Наибольшее количество зафиксировано в Закарпатской области – 98%.

Об этом говорится в отчете аналитического центра украинского маркетплейса dim.ria.

За весну 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке в Днепропетровской области увеличилась на 1,5 %. Цена составляет 41 548 гривен. В исследовании также отметили, что таунхаусы в Днепре составляют 16% количества новостроек.

Цена на покупку квартиры на вторичном рынке снизилась на 3%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Днепропетровской области составляет 40 606 долларов.

Новости Днепра про Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

Что касается аренды жилья, то в мае в Днепропетровской области количество предложений на рынке уменьшилось на 15% по сравнению с мартом. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в нашем регионе выросла на 11% – до 14944 гривен.

Новости Днепра про Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

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