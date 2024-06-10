Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

К концу мая 2024 года на первичном рынке недвижимости зафиксировано 76% активных отделов продаж. В Днепропетровской – 80%. Наибольшее количество зафиксировано в Закарпатской области – 98%.
Об этом говорится в отчете аналитического центра украинского маркетплейса dim.ria.
За весну 2024 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке в Днепропетровской области увеличилась на 1,5 %. Цена составляет 41 548 гривен. В исследовании также отметили, что таунхаусы в Днепре составляют 16% количества новостроек.
Цена на покупку квартиры на вторичном рынке снизилась на 3%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Днепропетровской области составляет 40 606 долларов.
Что касается аренды жилья, то в мае в Днепропетровской области количество предложений на рынке уменьшилось на 15% по сравнению с мартом. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в нашем регионе выросла на 11% – до 14944 гривен.
Читайте также:
Автор:
Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC…
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть…
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского…
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных…
Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC банка в столице Грузии Тбилиси.
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
55 лет назад, в ноябре 1968 года в Днепре появился не просто необычный ресторан, а один из символов города и первый в стране ресторан на воде – «Поплавок». Необычная форма его напоминает летающую тарелку.
Девушка, которую сбили на ж/м Победа 5 июня, скончалась в больнице.
В Днепре утонул несовершеннолетний парень.
Еще две спортсменки из Днепра будут сражаться за награды на Олимпиаде во Франции.
В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!