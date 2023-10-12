Как изменилась «китайская стена» в Днепре с начала ремонтных работ

Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах.

Коммунальщики ремонтируют дороги, дворы и проспекты, на состояние которых сетуют горожане. Часто на таких участках объединяют несколько видов работ — насколько это возможно в условиях большой войны.

Так, на проспекте Героев возле самого длинного в городе дома, известного как «Китайская стена», обновляют не только дорогу и тротуары, но и заменяют уличное освещение, тепловые сети и ливневую канализацию. С жалобами на их состояние местные жители обращались к мэру. Профильные службы провели обследование и принялись за работу. За почти полвека с момента возведения многоэтажки это первое столь масштабное обновление.

«Я доволен темпами – как работают наши коммунальные службы, подрядчики. Объемы выполненных работ впечатляют. Мы идем по графику. Закончим, как и планировали, к началу морозов. Дальше начнем делать лифты в этом доме», — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов во время своей инспекции 11 октября.

Во дворах установили новые фонари, смонтировали воздушную линию и энергосберегающие светодиодные светильники. Также обновили трубы холодного водоснабжения и реконструировали около 1,1 км трубопровода отопления с заменой вводов в подъезды. Это была масштабная работа, ведь коммуникации переделывали с подземной прокладки на надземную. Так обслуживать их будет проще и быстрее, а в случае аварийной ситуации не придется разрушать проделанные дороги. Сами же проезды здесь сделали шире и обустроили дополнительные парковочные карманы.

«Обновлять нужно. Реконструировать нужно было. Будет теперь чисто, удобно и аккуратно», – говорит местная жительница Анжела.

Кроме того, дождевые коллекторы в начале и конце дома прочистили от заилки и мусора. Отремонтировали колодцы и сделали дополнительные ливневые решетки, чтобы во дворе не образовывались лужи. Также здесь укрепляют подпорные стены. В то же время комплексный ремонт сделали более чем в трех десятках подъездов — от коммуникаций в подвалах до кровель. По всей многоэтажке утеплили межпанельные швы и обновили входные группы.

Днепрянин Александр живет здесь с момента постройки дома — почти полвека. Мужчина говорит, что время уже давно изуродовало здесь пешеходные участки (и не только), поэтому дворы действительно нуждались в восстановлении.

«Ждем, когда завершится (ремонт, – ред.). Было проблематично здесь — для колясок, людей. Сейчас, слава Богу, все поменяли. Когда все это сделают, будет нормально. Благодарим тех, кто вложил в это средства и свою работу», — говорит Александр.

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