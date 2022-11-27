Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

Чтобы избежать отравления угарным газом, который является бесспорным минусом в использовании различных приборов, в Минздраве Украины дали рекомендации, как вести себя в разных ситуациях.
Детальнее смотрите на иллюстрациях.Елизавета Бельмас
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Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна.
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