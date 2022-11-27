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Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

Сегодня 18:40
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Пока в Украине наблюдаются проблемы с отоплением. светом и водоснабжением. Поэтому люди начали использовать вспомогательные приборы для отопления и приготовления пищи.

Чтобы избежать отравления угарным газом, который является бесспорным минусом в использовании различных приборов, в Минздраве Украины дали рекомендации, как вести себя в разных ситуациях.

Детальнее смотрите на иллюстрациях.

Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

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Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

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Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

#image_title

Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

#image_title

Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от Минздрава

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Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от МинздраваУкраїнська Новости Днепра про Как избежать отравления угарным газом: правила от МинздраваРусский

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