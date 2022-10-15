Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Как выглядит парк осенью, показал фотохудожник из Днепра Валерий Кравченко.
Наибольшее внимание привлекают разноцветные деревья – листья на них еще кое-где остаются зелеными, но большинство уже имеют желтую или даже оранжевую окраску.
В парке можно гулять по аллеям или посидеть на лавочке и полюбоваться природой.
Также, если вы собираетесь на прогулку в парк, не забудьте взять подкормку для уток – жительниц паркового озера.
Гуляйте в парках, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, но не игнорируйте воздушные тревоги!
Мы обязательно победим! Всё будет Украина!
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