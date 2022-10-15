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Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:17
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Парк имени Лазаря Глобы – любимое место отдыха многих днепрян и гостей города.

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Как выглядит парк осенью, показал фотохудожник из Днепра Валерий Кравченко.

Наибольшее внимание привлекают разноцветные деревья – листья на них еще кое-где остаются зелеными, но большинство уже имеют желтую или даже оранжевую окраску.

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

В парке можно гулять по аллеям или посидеть на лавочке и полюбоваться природой.

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Также, если вы собираетесь на прогулку в парк, не забудьте взять подкормку для уток – жительниц паркового озера.

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)

Гуляйте в парках, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, но не игнорируйте воздушные тревоги!

Мы обязательно победим! Всё будет Украина!

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Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит осенний парк Глобы в Днепре (ФОТО)Русский

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