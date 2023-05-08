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  • Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Сегодня 15:20
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Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.

Елена Блаватская родилась в 1831 году в Екатеринославе. Она была дочерью знаменитой местной писательницы Елены Ган.  Отец ее был полковником. По воспоминаниям друзей семьи, девушка воспитывалась в доме бабушки и дедушки, ей легко давались языки, занятия музыкой и рисованием. Также она хорошо ездила на лошадях.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

В 17 лет она вышла замуж, но спустя три месяца сбежала от мужа в Турцию, где по непроверенным данным работала наездницей в цирке, а потом переехала в Лондон, где стала театральной актрисой, а потом стала путешествовать и проводить спиритические сеансы. В 1870-х годах в Каире она организовала Спиритическое общество, позже она переехала в США и в 1875 году создала Теософское общество, благодаря которому стала одной из известнейших женщин-философов в мире, позже она издала несколько книг посвященных теософии. «Отделы» общества работали в Лондоне, Нью-Йорке.

Она лично проводит спиритические сеансы для местных богачей в разных странах и помогает полиции искать преступников.

За почти 10 лет Елена Блаватская успела побывать в Лондоне, США, Канаде, Египте, Сирии, Палестине, Мексике, Южной Америки и Вест-Индии, Японии, острове Ява, Кавказе и на Тибете.

В 1877 году в США она выпустила свой труд «Разоблачение Исида». В 1879 году она уехала в Индию, где прожила 6 лет. Там она приняла буддизм и открыла штаб-квартиру теософии, писала книги и статьи. Но в 1884 году была обвинена индийскими СМИ в шарлатанстве и переехала жить в Германию, а после – снова в Лондон, где писала книгу «Тайной доктрины». 8 мая 1891 года она скончалась. Ее работы были переведены на все европейские языки, а также на иврит, тамильский язык, хинди, китайский, японский, вьетнамский и многие другие.

Учение Блаватской оказало большое влияние на писателей, руководителей стран и чиновников. Так, Махатма Ганди говорил, что для него было бы большой радостью просто прикоснуться к краю одежды Елены Блаватской, а на его мировозрения большое влияние оказало общение с членами Теософского общества и чтение трудов уроженки Екатеринослава.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

В Днепре в доме, где жила Блаватская создан Музейный центр ее имени.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Экспозиция дома-музея посвящена жизни Елены Блаватской и ее деятельности.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

На стенах внутри комнат здания есть стенды с фотографиями и копиями документов, связанных с семьей и деятельностью Елены Блаватской.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Воссоздан ее кабинет.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Также в Днепре есть улица названная в честь Елены Блаватской. Правда она совсем небольшая – ее длина всего 500 метров и на ней нет ни одного дома. Улица проходит над территорией парка Глобы – на ней находится мост через пруд.

Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Ранее эта улица была проездной, но в 1970-х годах стала пешеходной. Ее и территорию вокруг реконструировали.

Ежегодно в мире 8 мая отмечают День памяти Елены Блаватской — день Белого Лотоса

 

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Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного домаУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного домаРусский

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