Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.

Елена Блаватская родилась в 1831 году в Екатеринославе. Она была дочерью знаменитой местной писательницы Елены Ган. Отец ее был полковником. По воспоминаниям друзей семьи, девушка воспитывалась в доме бабушки и дедушки, ей легко давались языки, занятия музыкой и рисованием. Также она хорошо ездила на лошадях.

В 17 лет она вышла замуж, но спустя три месяца сбежала от мужа в Турцию, где по непроверенным данным работала наездницей в цирке, а потом переехала в Лондон, где стала театральной актрисой, а потом стала путешествовать и проводить спиритические сеансы. В 1870-х годах в Каире она организовала Спиритическое общество, позже она переехала в США и в 1875 году создала Теософское общество, благодаря которому стала одной из известнейших женщин-философов в мире, позже она издала несколько книг посвященных теософии. «Отделы» общества работали в Лондоне, Нью-Йорке.

Она лично проводит спиритические сеансы для местных богачей в разных странах и помогает полиции искать преступников.

За почти 10 лет Елена Блаватская успела побывать в Лондоне, США, Канаде, Египте, Сирии, Палестине, Мексике, Южной Америки и Вест-Индии, Японии, острове Ява, Кавказе и на Тибете.

В 1877 году в США она выпустила свой труд «Разоблачение Исида». В 1879 году она уехала в Индию, где прожила 6 лет. Там она приняла буддизм и открыла штаб-квартиру теософии, писала книги и статьи. Но в 1884 году была обвинена индийскими СМИ в шарлатанстве и переехала жить в Германию, а после – снова в Лондон, где писала книгу «Тайной доктрины». 8 мая 1891 года она скончалась. Ее работы были переведены на все европейские языки, а также на иврит, тамильский язык, хинди, китайский, японский, вьетнамский и многие другие.

Учение Блаватской оказало большое влияние на писателей, руководителей стран и чиновников. Так, Махатма Ганди говорил, что для него было бы большой радостью просто прикоснуться к краю одежды Елены Блаватской, а на его мировозрения большое влияние оказало общение с членами Теософского общества и чтение трудов уроженки Екатеринослава.

В Днепре в доме, где жила Блаватская создан Музейный центр ее имени.

Экспозиция дома-музея посвящена жизни Елены Блаватской и ее деятельности.

На стенах внутри комнат здания есть стенды с фотографиями и копиями документов, связанных с семьей и деятельностью Елены Блаватской.

Воссоздан ее кабинет.

Также в Днепре есть улица названная в честь Елены Блаватской. Правда она совсем небольшая – ее длина всего 500 метров и на ней нет ни одного дома. Улица проходит над территорией парка Глобы – на ней находится мост через пруд.

Ранее эта улица была проездной, но в 1970-х годах стала пешеходной. Ее и территорию вокруг реконструировали.

Ежегодно в мире 8 мая отмечают День памяти Елены Блаватской — день Белого Лотоса

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