Как выглядит квартира за 2 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Самая дешевая квартира в аренду в Днепре нашлась на жилмассиве Левобережный -3. За месяц за жилье хозяин просит 2 тыс грн. Отдельно придется платить за коммунальные услуги. Находится квартира на первом этаже 10-этажного дома, разместится в ней смогут 3 человека, возможно проживание с животными. Есть вся необходимая техника – от бойлера до стиральной машинки, проведен Интернет. Единственная «мелочь» – отсутствие ремонта в квартире. Владельцы хотели сделать ремонт, но пока не решаются и просто сдают ее внаем.
В Индустриальном районе снять однокомнатную квартиру можно снять за 3,9 тыс грн в месяц. В ней два спальных места, владелец разрешает проживание с животными. Находится квартира на 8 этаже панельного дома. Есть мебель, стиральная машина, водонагреватель. Однако само жилье требует ремонта.
За 4 тыс грн можно арендовать «однушку» на Слобожанском проспекте. Расположена на среднем этаже 9-ти этажного дома, в ней два спальных места и очень маленькая – всего 3 кв.м. кухня. Ремонт был сделан довольно давно, плитка на полу со времен строительства дома, хотя обои менялись и сейчас комната выглядит «косметически» неплохо. А вот мебель на фото выглядит гораздо свежее ремонта. Есть вся нужная для проживания техника и даже кондиционер.
Столько же хотят за однокомнатную квартиру в районе улицы Титова. Находится жилье в старом, трехэтажном доме, но кухня тут чуть больше – 5 кв.м. В остальном квартира схожа с предыдущим вариантом. Тут давно не было ремонта, мебель старая.
Месячная аренда квартиры в Новокодацком районе Днепра обойдется в 4,5 тыс грн. Расположена на 4 этаже панельного дома. Часть помещения – стены и полы на кухне, а также мебель, выглядит довольно неплохо, в другой части квартиры ремонт был очень давно и косметический, мебель уже повидала виды. В объявлении написано, что «есть вся мебель и техника», но судя по фото согласится с этим сложно.
В АНД-районе можно снять однокомнатную квартиру за 5 тыс грн в месяц. Ремонт в ней был давно, но выглядит жилье опрятно. Как отмечает владелец в объявлении: «возможны улучшения условий в счет арендной платы». Есть мебель и техника. Находится жилье на 7 этаже 14 этажного дома.
В Центральном районе Днепра, неподалеку от «Днепр-Арены» можно снять однокомнатную квартиру также за 5 тыс грн. В ней свежий ремонт, новая мебель, техника. Индивидуальное отопление. Квартира находится во дворе частного дома, с отдельным входом.
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