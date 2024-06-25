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  • Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Сегодня 15:06
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В Днепре большое количество квартир сдается в аренду. Варианты есть на разные бюджеты – от самых экономных до дорогих. В цене на аренду квартиры в Днепре учитывается месторасположение дома, его состояние, состояние самой квартиры, район, где находится дом, наличие бытовой техники и даже вид из окна.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих квартир в аренду в Днепре.

За 145 тыс грн в месяц можно снять квартиру на проспекте Нигояна в Днепре. Жилье находится на 2 этаже 4-х этажного дома. Общая площадь квартиры – 50 кв м. В помещении свежий ремонт, новая мебель, техника, панорамные окна.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Это была самая дорогая квартира в аренду в Днепре в нашей подборке. Поскольку снять жилье на улице Вернадского оказалось на пару тысяч дешевле. Так, арендовать 4-х комнатную квартиру тут обойдется в 143 тыс грн. Жилье находится в новострое, на 5, последнем этаже дома.

В квартире есть кухня-студия, а само жилье – двухуровневое. Общая площадь 205 кв м. Дом расположен рядом с парком Шевченко. В стоимость входит паркинг. В квартире есть терраса с видом на реку и три санузла.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Снять квартиру на улице Гаванская обойдется почти в 123 тыс грн. В помещении 5 комнат, общая площадь 207 кв м. Дом-новострой сдан в эксплуатацию в 2021 году. Жилье расположено на 3, среднем этаже здания. В доме новая мебель, свежий ремонт. Есть камин в столовой, летняя терраса с зоной барбекю, есть капитальная котельная ниже уровня земли, которая может быть укрытием во время воздушных тревог.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Аренда 3-х комнатной квартиры на проспекте Науки (бывший Гагарина) обойдется в Днепре в 102 тыс грн. В квартире 95 кв м, есть просторная гостиная, несколько спален, отдельное помещение под гардероб. Возможно проживание с животными. Паркинг в стоимость не входит. С окон квартиры открывается вид на реку. Жилье находится на 6 этаже 13-ти этажного дома.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Столько же обойдется аренда 5-ти комнатной квартиры на проспекте Яворницкого. Расположена она на 15 этаже 22-х этажного дома. Общая площадь 140 кв м. В квартире есть кухня-столовая, несколько спален, гостиная. Дом находится в начале проспекта.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Аренда дорогого жилья на улице Гоголя обойдется в 94 тыс грн в месяц. Квартира расположена на 15 этаже 24-х этажного дома. Общая ее площадь 230 кв м, в ней 5 комнат. Планировка: кухня –студия, три спальни, кабинет и два санузла. Есть мебель, техника, панорамные окна, как и в остальных квартирах из подборки – круглосуточное видеонаблюдение в подъезде и дворе.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Аренда квартиры на Сичеславской Набережной обойдется почти в 88 тыс грн. В ней 4 комнаты, а расположено жилье на 5 этаже 7-ми этажного дома- новостроя. Квартира оснащена системой «умный дом», которая управляет освещением, автоматическим закрытием штор, включением отопления и другими вещами. Во всех комнатах, включая ванную есть музыкальные колонки,  на кухне – встроенный пылесос и совок для уборки. В ванной в зеркало встроен телевизор.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Чуть дешевле – почти 86 тыс грн обойдется аренда 3-х комнатной квартиры на улице Любарского. Жилье расположено на 9 этаже 11-ти этажного дома. В квартире 168 кв м общей площади. Есть две спальни, гардероб, два санузла, большая гостиная, кабинет, столовая, кухня. В квартире новый современный ремонт и дорогая техника.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Снять жилье почти в самом центре города – на улице Якова Самарского обойдется в 81 тыс грн в месяц. За эти деньги арендатор получит 4-х комнатную квартиру общей площадью 215 кв м, которая расположена на 6 этаже 7-ми этажного дома. В помещении несколько спален, кабинет, гардеробные, 3 санузла.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

Снять квартиру на Набережной Победы можно почти за 82 тыс грн. За эту сумму арендатор может рассчитывать получить жилье на 22 этаже 25-ти этажного дома, в квартире 160 кв м. В дворе дома есть бассейн, спа-зона, пляж, яхт-клуб. Квартира находится в доме-новострое, в ней уже сделан ремонт и есть вся необходимая техника.

Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Днепре: телевизор в зеркале и камин в столовой (ФОТО)Русский

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