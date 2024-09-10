Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в разных районах Днепра: цены на сентябрь 2024

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых комнат, которые можно снять в разных районах Днепра.
Снять комнату в Днепре в Соборном районе обойдется в 1,5 тыс грн. За коммуналку придется доплачивать от 400 до 700 грн, в зависимости от сезона. Комната находится в 2-х комнатной квартире, в панельном доме на жилмассиве Сокол. Мебель в комнате старая, а ремонт был давно, но и арендная плата за нее минимальная.
Снять комнату в Днепре в Шевченковском районе обойдется в 3 тыс грн в месяц. Комната находится в 3-х комнатной квартире. В помещении также проживает хозяйка. В комнате есть кровать, шкаф, стол и кресло. Мебель и ремонт старые. Жилье находится в районе Запорожского шоссе.
Снять комнату в Центральном районе Днепра обойдется в 2,8 тыс грн. Дом находится в районе улицы Савченко. Комната находится в 3-х комнатной квартире. Из мебели есть стол, стул, кравать, шкаф, трюмо. В квартире проведен интернет. Дополнительно придется оплачивать 50% коммунальных услуг.
Снять комнату в районе жилмассива Красный Камень, в Новокодацком районе обойдется в 3 тыс грн. Жить можно будет в одной из комнат 3-комнатной квартире в панельном доме. В комнате есть 2 дивана, выход на лоджию. Ремонт в комнате был давно, мебель также покупали лет 30 назад.
Арендовать комнату в этом районе обойдется минимум в 4 тыс грн в месяц. Коммунальные довольно высокие – 1,8-2,5 тыс грн в зависимости от сезона. Комната находится в общежитии. В комнате есть своя стиральная машинка, душевая, мойка, а еще дополнительный «этаж», где можно оборудовать либо еще одну спальню либо дополнительную комнату. Общежитие находится в районе улицы Каруны.
Снять комнату в Индустриальном районе Днепра обойдется в 3 тыс грн. За эти деньги можно арендовать комнату в 2-х комнатной квартире в жилом доме на жилмассиве Левобережный. В комнате есть все необходимое для проживания.
Арендовать помещение для проживания в Самарском районе Днепра обойдется в 2,5 тыс грн. В комнате есть диван, кресло, шкаф и стол, выход на балкон. Жилье находится на 2 этаже 10-ти этажного дома. Можно проживание с животными. В помещении недавно был косметический ремонт.
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Ирина
Автор:
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