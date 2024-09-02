Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

Сегодня 12:40
просмотров

Купить мороженое в Днепре можно не только в магазинах, но и в ларьках на улицах. Точки продажи находятся в местах наибольшего скопления людей: парках, скверах и других зеленых зонах города. Продавцы сидят под зонтиком рядом с холодильником либо находятся за витриной МАФа.

Новости Днепра про Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

Журналисты dnepr.info собрали небольшую подборку фото, которая «рассказывает» о том, как раньше в Днепре продавали мороженое на улицах.

Купить мороженое в Днепре почти полвека назад можно было в специализированных кафе, ларьках с надписью «Мороженое» и в парках, где летнее лакомство продавали из ящиков-холодильников. Ящики продавцы носили на специальном поясе. Выбор сладостей был небольшой: пломбир в стаканчике, вафлях или эскимо на палочке.

 Мороженого тоже у них было не много – в таком ящике-холодильнике помещалось всего несколько десятков брикетов. Те, кому мороженого не досталось должны были ждать пока продавец сходит «на базу» на лакомством и снова придет в парк.

«Обязательной покупкой в парке было мороженое из деревянного ящика. Мы приходили в парк на прогулку довольно рано и еще можно было застать большой выбор. Мне больше всего нравилось эскимо в серебристой обертке», — вспоминает жительница Днепра Ольга Астрахова.

 Но дождаться продавца не всегда было возможно – он мог изменить маршрут и пойти продавать мороженое на другую точку. Так, помимо зеленых зон, продавцы с коробами-холодильникам бывали на вокзалах, на центральном рынке.

Новости Днепра про Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

Ходили они в определенное время, когда количество людей в том или ином месте было максимальное. На ящике, что висел на ремне, было название завода-производителя и инвентаризационный номер.

Продавцов можно было «опознать» по белому халату, одетому поверх повседневной одежды.

Ящик был не легким, а особенно с мороженым, поэтому продавщицы каждый день носили большой вес. Как правило, придя в парк, они останавливались в тени деревьев или на лавочке, ставили рядом короб и все дети знали, кто это сидит, и тянули к точке продажи родителей за руки. После рабочего дня продавцам приходилось нести этот тяжелый короб обратно.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плечеУкраїнська Новости Днепра про Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плечеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

    В ДТЭК объяснили, почему свет иногда отключают вне графиков.

    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок
    Новости Днепра
    Сегодня 12:14
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок

    Три общины Днепропетровщины остались без воды на неопределенный срок.

    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене
    Новости Днепра
    Сегодня 12:11
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

    На Днепропетровщине будут судить эксчиновницу исполкома Криворожского городского совета.

    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения
    Новости Днепра
    Сегодня 11:36
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

    Внесены изменения в маршрут трамвая №1.

    Последние новости

    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности
    Стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности

    В ДТЭК объяснили, почему свет иногда отключают вне графиков.

    Сегодня 12:47
    3
    просмотров
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок
    В трех общинах Днепропетровщины приостанавливается водоснабжение на неопределенный срок

    Три общины Днепропетровщины остались без воды на неопределенный срок.

    Сегодня 12:14
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене
    На Днепропетровщине эксчиновница закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене

    На Днепропетровщине будут судить эксчиновницу исполкома Криворожского городского совета.

    Сегодня 12:11
    4
    просмотров
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения
    В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

    Внесены изменения в маршрут трамвая №1.

    Сегодня 11:36
    2
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге
    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров в необычном рейтинге

    Днепропетровщина – вторая среди лидеров за открытием новых ФЛПов.

    Сегодня 11:22
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже
    На Днепропетровщине мужчина чуть не угорел из-за включенного генератора в гараже

    В Каменском на Днепропетровщине спасали мужчину, отравившегося угарным газом.

    Сегодня 11:13
    2
    просмотров
    В Днепре в театре имени Шевченко построят хранилище за 300 тысяч евро
    В Днепре в театре имени Шевченко построят хранилище за 300 тысяч евро

    На строительство убежища в театре имени Шевченко в Днепре потратят 300 тысяч евро.

    Сегодня 10:33
    4
    просмотров
    В Днепре ночью 2 сентября слышали взрыв: детали от ОВА
    В Днепре ночью 2 сентября слышали взрыв: детали от ОВА

    Россияне атаковали Днепропетровщину шахедами.

    Сегодня 09:38
    12
    просмотров
    Некоторым жителям Днепра с 3 по 5 сентября из-за плановых работ будут отключать свет: адреса
    Некоторым жителям Днепра с 3 по 5 сентября из-за плановых работ будут отключать свет: адреса

    Света не будет по 10 часов.

    Сегодня 08:43
    4
    просмотров
    Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайном уровне опасности
    Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайном уровне опасности

    В Днепропетровской области сохраняется V уровень опасности.

    Сегодня 07:53
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх