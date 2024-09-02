Как выглядели продавцы мороженого в Днепре полвека назад: в белом халате и с коробом на плече

Купить мороженое в Днепре можно не только в магазинах, но и в ларьках на улицах. Точки продажи находятся в местах наибольшего скопления людей: парках, скверах и других зеленых зонах города. Продавцы сидят под зонтиком рядом с холодильником либо находятся за витриной МАФа.

Журналисты dnepr.info собрали небольшую подборку фото, которая «рассказывает» о том, как раньше в Днепре продавали мороженое на улицах.

Купить мороженое в Днепре почти полвека назад можно было в специализированных кафе, ларьках с надписью «Мороженое» и в парках, где летнее лакомство продавали из ящиков-холодильников. Ящики продавцы носили на специальном поясе. Выбор сладостей был небольшой: пломбир в стаканчике, вафлях или эскимо на палочке.

Мороженого тоже у них было не много – в таком ящике-холодильнике помещалось всего несколько десятков брикетов. Те, кому мороженого не досталось должны были ждать пока продавец сходит «на базу» на лакомством и снова придет в парк.

«Обязательной покупкой в парке было мороженое из деревянного ящика. Мы приходили в парк на прогулку довольно рано и еще можно было застать большой выбор. Мне больше всего нравилось эскимо в серебристой обертке», — вспоминает жительница Днепра Ольга Астрахова.

Но дождаться продавца не всегда было возможно – он мог изменить маршрут и пойти продавать мороженое на другую точку. Так, помимо зеленых зон, продавцы с коробами-холодильникам бывали на вокзалах, на центральном рынке.

Ходили они в определенное время, когда количество людей в том или ином месте было максимальное. На ящике, что висел на ремне, было название завода-производителя и инвентаризационный номер.

Продавцов можно было «опознать» по белому халату, одетому поверх повседневной одежды.

Ящик был не легким, а особенно с мороженым, поэтому продавщицы каждый день носили большой вес. Как правило, придя в парк, они останавливались в тени деревьев или на лавочке, ставили рядом короб и все дети знали, кто это сидит, и тянули к точке продажи родителей за руки. После рабочего дня продавцам приходилось нести этот тяжелый короб обратно.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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