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  • Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня 14:48
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В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.

Новости Днепра про Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как выглядели легендарные качели в парках Днепра.

Принцип их был простой – с каждой стороны становилось по человеку, и они раскачивали «лодку» вперед и назад. Чтобы ее «разогнать» сначала требовались серьезные усилия. Сначала нужно было хорошенько поприседать. Конструкция качелей была металлической. Устанавливались они на деревянных помостах. Своего рода такой себе механический аттракцион. Рядом с блоком качелей обязательно была надпись: «Выше балки не раскачиваться».

Так, например, в парке Шевченко в Днепре было два блока таких качелей. Находились они рядом с колесом обозрения. Аналогичные стояли в Севастопольском парке, Глобы, Гагарина и в парке Приднепровска.

Новости Днепра про Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

«Как хорошо я помню эти карусели. Еще совсем юные мы приходили в парк и катались вволю. Раскачаешься и тогда так классно, действительно дух захватывает, как будто летишь», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.

Маленьких детей на такие качели обычно не пускали, но иногда они все же оказывались на «Лодочках» «Помню, меня еще маленького старшая сестра взяла с собой кататься на эти качели. Мне тогда было года четыре. И естественно укачало. Причем очень серьезно. Плохо было потом почти весь день. После этого я все детство боялся этих качелей. В памяти сразу всплывали те жуткие ощущения после первого раза. Эти качели тогда казались мне такими огромными», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Дмитрий Билык.

В большинстве парков качели простояли до начала 1990-х годов, дольше всего они продержались в парке Глобы.

фото: С. Капинус, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядели легендарные качели «Лодочки» в парках Днепра более 50 лет назад (ФОТО)Русский

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