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  • Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырь

Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырь

Сегодня 17:25
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Самый длинный многоквартирный жилой дом Днепра – это девятиэтажка на жилмассиве Победа, прозванная в народе «Китайской стеной». Здание имеет изогнутую линию, его длина составляет более 800 метров или 3 троллейбусные остановки. В доме 36 подъездов и более 1200 квартир.

Новости Днепра про Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырь

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как выглядела набережная до строительства этого огромного жилого дома.

Сам жилмассив Победа стали строить в конце 1960-х годов. Сначала это было всего 2 масива – «Мандрыковский и «Лоцманский», но потом их решили объединить общим названием «Победа». На «Лоцманском» массиве был Воронцовский остров. Тут любили отдыхать горожане в начале прошлого века.

Китайская стена в Днепре считается не только самым длинным домом жилмассива и Днепра, но и самым длинным домом Украины. Здание строили в течение двух лет с 1972 по 1974 годы.

Вся набережная создана путем намыва берега.Необычная изогнутая форма здания появилась неспроста. Дом построили на месте бывшего пролива, отделявшего реку от суши  находящегося тут небольшого острова.

Новости Днепра про Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырь

Тут были плавни с огромными зарослями камышей и частично пустырь. Глядя на фото сложно поверить, что на месте, где плавали на лодках может стоять жилое здание.

Новости Днепра про Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырь

На месте, где сейчас на жилмассиве проходит автодорога и стоят другие многоэтажные здания была просто вода. На берегах стояли небольшие частные домики, живущие тут люди часто использовали лодки для передвижения. Но более 50 лет назад все резко изменилось.

Строительство жилмассива Победа закончилось к 1990-м годам.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырьУкраїнська Новости Днепра про Как выглядела набережная до строительства Китайской стены: плавни, камыши и пустырьРусский

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