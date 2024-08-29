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  • Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

Сегодня 17:51
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Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные рестораны, которые впоследствии становятся культовыми. Более 50 лет назад на только построенной набережной открылся ресторан «Красный коралл» и со временем превратился в один из любимейших ресторанов жителей города.

Новости Днепра про Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

Журналисты dnepr.info решили вспомнить о легендарной «Шашлычной», которая находилась в ресторанном комплексе «Красный коралл».

Особенностью «Шашлычной» было то, что на каждом столике была своя шашлычница с газовыми горелками и посетители самостоятельно могли пожарить замаринованное мясо. Горелки были каталитические, специально сделанные так, чтобы можно было поддать больше жара, но не спалить при этом мясо или зал ресторана.

К шашлыку можно было взять вина или сока, также подавали хлеб и соус.

Чтобы создать атмосферу как будто посетители заведения находятся на природе в зале росли деревья – в крыше специально для их крон оставили «прорези». После ужина желающие могли перейти в зал ресторана «Красный коралл», где можно было потанцевать или посмотреть варьете-шоу.

Желающий побывать в заведении было так много, что в некоторые дни они выстаивали очередь, чтобы попасть в зал.

Вход был платным – нужно было заплатить за минимальный заказ, поскольку ушлые посетители после шашлыков шли в зал ресторана «Красный коралл» на дискотеку и таким образом могли попасть на нее бесплатно в то время как те, кто целенаправленно приходил в «Красный коралл» платили за вход 10 рублей. Таким образом посетителей «Шашлычной» и «Коралла» решили уровнять, чтобы никто не посещал дискотеку и варьете-шоу бесплатно.

Новости Днепра про Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

«Приходили даже со своим мясом (втихаря в кастрюльке), жарили. Мы тогда были студентами. Это середина 1980-х годов, было классно», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Дмитрий Григоренко.

Новости Днепра про Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

Заведение смогло выжить в 1990-е годы и закрылось в начале 2000-х. Сейчас в помещении, где когда-то был танцпол, ресторан и бар находятся различные магазины.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города», Л. Чубаров

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Новости Днепра про Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторанаУкраїнська Новости Днепра про Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторанаРусский

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