Как выглядела легендарная «Шашлычная» на набережной в Днепре: мангал на столе и деревья в зале ресторана

Журналисты dnepr.info решили вспомнить о легендарной «Шашлычной», которая находилась в ресторанном комплексе «Красный коралл».
Особенностью «Шашлычной» было то, что на каждом столике была своя шашлычница с газовыми горелками и посетители самостоятельно могли пожарить замаринованное мясо. Горелки были каталитические, специально сделанные так, чтобы можно было поддать больше жара, но не спалить при этом мясо или зал ресторана.
К шашлыку можно было взять вина или сока, также подавали хлеб и соус.
Чтобы создать атмосферу как будто посетители заведения находятся на природе в зале росли деревья – в крыше специально для их крон оставили «прорези». После ужина желающие могли перейти в зал ресторана «Красный коралл», где можно было потанцевать или посмотреть варьете-шоу.
Желающий побывать в заведении было так много, что в некоторые дни они выстаивали очередь, чтобы попасть в зал.
Вход был платным – нужно было заплатить за минимальный заказ, поскольку ушлые посетители после шашлыков шли в зал ресторана «Красный коралл» на дискотеку и таким образом могли попасть на нее бесплатно в то время как те, кто целенаправленно приходил в «Красный коралл» платили за вход 10 рублей. Таким образом посетителей «Шашлычной» и «Коралла» решили уровнять, чтобы никто не посещал дискотеку и варьете-шоу бесплатно.
«Приходили даже со своим мясом (втихаря в кастрюльке), жарили. Мы тогда были студентами. Это середина 1980-х годов, было классно», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Дмитрий Григоренко.
Заведение смогло выжить в 1990-е годы и закрылось в начале 2000-х. Сейчас в помещении, где когда-то был танцпол, ресторан и бар находятся различные магазины.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города», Л. Чубаров
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