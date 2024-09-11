Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива

Журналисты dnepr.info узнали историю возникновения Косы, и что раньше было на ее месте.
Во времена Екатеринослава тут также любили отдыхать местные жители. На месте Косы был остров Воронцовский или, как его еще называли, Становой. Если первое название – фамилия владельца острова, то второе возникло из-за того, что казаки устраивали на нем «станы» или «уходы» — селились на острове для сезонной рыбалки и промысла.
Клочок суши был гораздо больших размеров, чем нынешняя Коса. Он занимал территорию от современного жилмассива Победа-1 и тянулся до Победы-5. Ширина его составляла около 2-х километров. Здесь устраивали пикники и плавали на лодках вокруг острова.
Но все изменилось со строительством ДнепроГЭСа. В 1930-х годах остров почти полностью ушел под воду. Все, что осталось от него – длинная и узка полоска суши в виде косы.
В 1970-х годах, когда началось строительство Победы на месте бывшего острова стали намывать место для строительства. Наша набережная как раз проходит по месту пролива, отделявшего Становой остров от берега реки. А на месте самого острова был построен Гребной канал и намыта Коса.
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