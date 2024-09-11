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Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива

Сегодня 12:34
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Сегодня Коса на жилмассиве Победа является одним из самых популярных мест отдыха среди горожан. Сюда приходят рыбаки, удить рыбу, спортсмены, заниматься на тренажерах, любители пляжного отдыха, владельцы собак выгуливают тут питомцев. Коса – это искусственно намытый остров возле жилого массива.

Новости Днепра про Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива

Журналисты dnepr.info узнали историю возникновения Косы, и что раньше было на ее месте.

Во времена Екатеринослава тут также любили отдыхать местные жители. На месте Косы был остров Воронцовский или, как его еще называли, Становой. Если первое название – фамилия владельца острова, то второе возникло из-за того, что казаки устраивали на нем «станы» или «уходы» — селились на острове для сезонной рыбалки и промысла.

Новости Днепра про Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива

 Клочок суши был гораздо больших размеров, чем нынешняя Коса. Он занимал территорию от современного жилмассива Победа-1 и тянулся до Победы-5. Ширина его составляла около 2-х километров. Здесь устраивали пикники и плавали на лодках вокруг острова.

Но все изменилось со строительством ДнепроГЭСа. В 1930-х годах остров почти полностью ушел под воду. Все, что осталось от него – длинная и узка полоска суши в виде косы.

Новости Днепра про Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива

В 1970-х годах, когда началось строительство Победы на месте бывшего острова стали намывать место для строительства. Наша набережная как раз проходит по месту пролива, отделявшего Становой остров от берега реки. А на месте самого острова был построен Гребной канал и намыта Коса.

Новости Днепра про Как выглядела Коса на Победе в Днепре до строительства жилмассива 

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