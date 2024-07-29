Как выглядел Монастырский остров в Днепре 70 лет назад: без деревьев, станций и пляжа

Монастырский остров в Днепре – одно из любимых мест отдыха горожан. История острова очень богата на разные события. В разные годы тут был монастырь, казаки хранили свою казну, остров служили опорой разрушенного во время войны моста, а еще тут долгое время жили люди. Присоединить остров к суше было решено только в середине 1950-х годов. На то время на нем не было деревьев, пляжа и выглядел он совсем иначе.

Журналисты dnepr.info узнали, как остров выглядел когда только был построен мост от парка Шевченко.

Монастырский остров в Днепре за все годы своего существования сменил несколько названий. При основании города на острове планировалось сделать университет, но планы не были реализованы. Долгое время остров использовался как своеобразный «склад» дров – на нем росли деревья, их спиливали и продавали.

Считается, что в IX веке на острове был основан Монастырь, на нем бывали княгиня Ольга, во время своего путешествия в Константинополь и позже князь Владимир. До основания Екатеринослава остров считался пристанищем казаков, в его гранитных скалах они хранили казну. Из-за монастыря остров и получил свое название. На месте старой святыни сейчас построен Храм Святителя Николая.

Во времена Екатеринослава остров переходил из рук в руки. Сначала его приобрел купец Рябинин, после – продал его купцу Бурякову. Затем третьим владельцем острова стал купец Богомолов.

В начале прошлого века остров был любимым местом отдыха жителей города. Тут даже был построен яхт-клуб, где устраивались разные праздники.

В середине 1930-х годов остров стал опорой моста. В это время на острове даже функционировал бетонный завод.

После Второй мировой войны на нем жили люди – несколько семей. На острове стояли частные дома, а его жители отправлялись за покупками, в школу и на работу на лодке. Мост на остров стали строить только в середине 1950-х годов.

К 1957 году к острову присоединили парк Шевченко и стали обустраивать клочок суши на Днепре. Через 2 года тут появился памятник Тарасу Шевченко, потом была обустроена зона отдыха и намыта песчаная коса, которая впоследствии стала главным городским пляжем.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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