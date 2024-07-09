Как выглядел легендарный рынок «Озерка» в Днепре в 1980-х годах: торговля с машин и забитые товаром прилавки

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел рынок «Озерка» более 50 лет назад.
С момента открытия рынок стал самым популярным местом в городе. Он находился у вокзала, что делало его очень удобным местом для торговли как для приезжих продавцов, так и для покупателей. В 1892 году городская Дума обсуждала вопрос о возведении тут каменных лавок, но цена была слишком высокой. Первые каменные корпуса появились на рынке в 1913 году. В них находились мясные и бакалейные лавки.
Крытая территория рынка появилась только в 1964 году. До этого все продавцы торговали под открытым небом или в открытых торговых рядах. Крытый павильон хотели построить еще в 1910 году, но тогда городу не хватило денег, и идею отложили в дальний ящик.
На момент открытия павильона он был одним из самых больших на территории страны. Тут было 2 буфета, стояли автоматы с газировкой, были аптечные и газетные киоски. Продавцы могли размещать свой товар в 6 холодильных камерах и морозилках – туда помещались порядка 120 тонн продуктов. Склады рынка занимали 610 кв.м.
Рынок был настолько популярным не только среди покупателей, но и среди продавцов, что для последних на нем была выделена специальная территория куда приезжали торговать продуктами прямо с предприятий.
Называлось это: «торговля с машин». Практика продавать товар с больших машин существует на рынке до сих пор. Как правило, там можно купить молочные, колбасные продукты.
Со временем павильон порядком «поизносился», но работает он до сих пор. На стенах и полу осталась мозаика времен середины 1960-х, а продавцов не хватает, чтобы заполнить все торговые ряды. Тут можно купить мясо, молочные продукты, овощи, соленья, сладости.
Многие жители Днепра все так же предпочитают скупаться на «Озерке», несмотря на большое количество работающих по городу супермаркетов.
фото: группа «Ностальгия по Днепру»
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