Как выглядел легендарный ресторан «Зустріч» в Днепре: что теперь на его месте

Раньше у вокзала в Днепре был ресторан. Заведение пользовалось популярностью у всех горожан. Ранее на месте ресторана был сад с летним театром.

Журналисты dnepr.info узнали историю ресторана, который был построен на месте сада.

Ресторан «Зустріч» находился у железнодорожного вокзала и был открыт в 1969 году. Рестораны у вокзала или на самом вокзале считались самыми популярными среди приезжающих и встречающих людей. Ресторан стал своего рода «филиалом» ресторана «Дорожный», который находился непосредственно в здании самого вокзала. В обоих этих ресторанах шеф-поваром работал Николай Губа. В свободное от работы время кулинар писал книги с рецептами и придумывал различные блюда.

Например, его котлеты «Дорожные» — пропорции, размер и прожарка стали стандартными для всех ресторанов страны. Он готовил для иностранных делегаций и руководителей государства. Еще одно изобретение шеф-повара и одновременно коронное блюдо ресторана – мясное ассорти на спиртовке. Благодаря горящему огню блюдо оставалось горячим пока его не съедали.

Ресторан «Зустріч» работал круглосуточно, в год принимая тысячи посетителей. Некоторым так нравилось обслуживание и еда в заведении, что они сюда приезжали специально с другого конца города.

Ресторан находился в небольшом двухэтажном здании с большими залами и массивной лестницей. До этого на месте ресторана во времена Екатеринослава был Сад Общества Трезвости – организации, которая объединяла граждан, борюшихся за трезвость. Тут был летний театр и запрещалось размещать трактиры.

Со временем ресторан закрылся. Сейчас на месте «Зустрічі» работает магазин. Он находится в том же самом помещении, что и ресторан.

фото: Л. Соколова, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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