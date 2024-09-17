Как выглядел легендарный Брянский завод в Днепре более 100 лет назад: доменные печи и знаменитый гудок

Брянский завод – самый первый и самый известный завод города. Из его «отделов» вышли несколько других заводов Днепра, в частности коксохимический и металлургический, сталелитейный и прокатный.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел Брянский завод более 100 лет назад.

С открытием в 1884 году железной дороги жизнь города стремительно изменилась. Возле нее очень быстро стали появляться новые промышленные предприятия. Им требовались сотрудники, для работы на заводе с сел и других городов в Днепр приезжали новые будущие горожане. Сюда приезжали и инвесторы, желающие начать свое промышленное дело или найти компаньона. Большее количество населения и его платежеспособность положительно влияли на благосостояние и развитие города.

Первым заводом, заработавшем в Днепре был Брянский завод – сегодня это «Петровка». Он открылся в 1887 году. Тогда завод назывался «Александровский Южно-Российский завод Брянского акционерного общества». Правда, сами сотрудники и жители города называли завод просто: «Брянка» или «Брянский завод». В год открытия была запущена первая доменная печь.

Через год на заводе трудилось почти 2 тыс человек рабочих. К 1895 году на «Брянке» работало уже 4 доменных и столько же мартеновских печей, 6 прокатных станков и 7 тыс сотрудников. Перед началом Первой Мировой войны завод занимал первое место в стране по выплавке чугуна и второе по выплавке стали и проката.

После открытия завода рядом с ним сразу возникло поселение, в городе более известное как «Брянская колония». Тут находилась дирекция завода, дома для инженеров и техников, квартиры рабочих и даже места, где сотрудники Брянского завода могли проводить свой досуг – небольшой театр и аудитория народных чтений, своя школа для детей. Также была построена Брянская церковь, где сегодня находится Дом органной и камерной музыки.

В 1922 году завод переименовали и он превратился в «завод им. Петровского». С того времени его прозвали «Петровкой». Завод продолжал развиваться, тут трудилось уже более 15 тыс сотрудников, был пущен коксовый цех, который потом стал самостоятельным предприятием – Коксохимическим заводом. На заводе делались металлические конструкции для мостов ДнепроГЭСа, производились контактные рельсы для метро.

Во время оккупации города захватчики пытались запустить в работу доменную печь, но им помешали подпольщики. Оккупанты отказались от идеи запуска завода, а разместили на его территории цех по производству мармелада. После освобождения города в первую очередь был восстановлен завод и запущены его печи.

Одним из символов мероприятия является его гудок. Сигнал можно услышать 3 раза в день: 7 утра, 15 часов дня и 23 часа вечера.

В середине 1990-х годов его коснулся общий кризис и завод был выставлен на продажу.В 2010 году завод снова поменял название и стал «Евраз-ДМЗ им. Петровского», а еще позже «Евраз Днепровский металлургический завод», но среди жителей Днепра его по –прежнему часто называют «Петровкой».

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