Как выглядел Днепр на цветных открытках 50 лет назад: без машин и с цветочными клумбами

Днепр меняется с каждым днем. В городе появляются новые здания, торговые центры, проездные улицы становятся пешеходными и наоборот. Узнать и вспомнить, как наш город выглядел раньше можно только по фото.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в начале 1970-х годов выглядел Днепр на цветных открытках.

Вот так выглядели клумбы на центральном проспекте Днепра в начале 1970-х годов. Сейчас на месте цветников просто растет трава.

Очень живописно выглядело озеро в парке Глобы и мост через него. Сегодня они выглядят не так привлекательно, но в целом открытка хорошо передает суть прогулок в парке – люди любят гулять возле озера и моста.

Сейчас в Днепре есть огромный, но заброшенный порт. В начале 1970-х годов речной вокзал выглядел вот так.

И снова парк Глобы. Он пользовался большой популярностью у тех, кто печатал открытки и подбирал сюжеты к ним. На фото – уже несуществующий мост к несуществующему Летнему театру.

А это – вход в парк. С того времени колонны практически не изменились. Разве что немного поблекли.

На картинке сложно узнать проспект Гагарина и корпус ДХТИ.

А вот вид с Монастырского острова и смотровая площадка у монумента Т. Шевченко практически не изменились.

Вот так, более 50 лет назад выглядел один из корпусов ДНУ на центральном проспекте. С того времени фасад корпуса уже успел сменить несколько цветов, а на дороге прибавилось транспорта.

фото: группа «Родной Днепропетровск»

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