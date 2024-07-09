Как выглядел Днепр на цветных открытках 50 лет назад: без машин и с цветочными клумбами

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в начале 1970-х годов выглядел Днепр на цветных открытках.
Вот так выглядели клумбы на центральном проспекте Днепра в начале 1970-х годов. Сейчас на месте цветников просто растет трава.
Очень живописно выглядело озеро в парке Глобы и мост через него. Сегодня они выглядят не так привлекательно, но в целом открытка хорошо передает суть прогулок в парке – люди любят гулять возле озера и моста.
Сейчас в Днепре есть огромный, но заброшенный порт. В начале 1970-х годов речной вокзал выглядел вот так.
И снова парк Глобы. Он пользовался большой популярностью у тех, кто печатал открытки и подбирал сюжеты к ним. На фото – уже несуществующий мост к несуществующему Летнему театру.
А это – вход в парк. С того времени колонны практически не изменились. Разве что немного поблекли.
На картинке сложно узнать проспект Гагарина и корпус ДХТИ.
А вот вид с Монастырского острова и смотровая площадка у монумента Т. Шевченко практически не изменились.
Вот так, более 50 лет назад выглядел один из корпусов ДНУ на центральном проспекте. С того времени фасад корпуса уже успел сменить несколько цветов, а на дороге прибавилось транспорта.
фото: группа «Родной Днепропетровск»
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