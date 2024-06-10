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Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото

Сегодня 18:36
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В сети поделились уникальным фото постройки моста на Монастырский остров.

Фотографией поделились в публичной группе Facebook – «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск» и указали ее год – 1953.

Новости Днепра про Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото

На переднем плане можно увидеть молодых гребли, рядом с которыми на причале стоит их тренер. На заднем — только строят пешеходный мост на Монастырский остров.

В комментариях один из ведущих соавторов публикации пишет:

…Пешеходный мост на остров только на стадии строительства; ферма моста стоит еще у берега; лодка и тренер на причале (пирсе) водной станции ДЗМО; экипировка гребцов и тренера соответствуют году. Один из них улыбается, а один гребец где-то спрятался… скорее всего четвертый номер спрятался за третьим номером, под строгим взглядом тренера.

Однако некоторые из комментирующих не согласны с тем, что это все-таки пирс возле ДЗМО, ведь он находится поближе к острову, чем показано на фото.

Напомним, ранее мы писали историю необычного дома в центре Днепра, на месте которого раньше была мельница.

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Новости Днепра про Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фотоУкраїнська Новости Днепра про Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фотоРусский

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