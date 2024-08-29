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Как выбрать удобный дорожный фен: основные параметры

Сегодня 17:43
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Новости Днепра про Как выбрать удобный дорожный фен: основные параметры

Хороший дорожный фен позволит быстро сушить волосы и делать укладку в любых условиях: и на отдыхе, и в командировке. В статье рассказываем, на какие характеристики рекомендуется обращать внимание при выборе, чтобы гаджет справлялся с поставленными задачами и при этом был удобен для транспортировки.

Главные параметры — размер и вес

Дорожные фены обычно более компактные и легкие, чем модели для стационарного использования. За счет небольшого размера фен дорожный легко помещается и в чемодан, и в ручную кладь, не занимая много места и не добавляя багажу значительного веса. При этом портативность практически не влияет на функциональность, если речь идет о качественной модели достаточной мощности.

Также многие дорожные фены оснащены складной ручкой, благодаря чему занимают в сумке или рюкзаке минимум места. 

Оптимальный вес такой техники составляет 450–500 граммов. Более громоздкие модели менее удобны для транспортировки, особенно если есть ограничения по весу багажа.

Новости Днепра про Как выбрать удобный дорожный фен: основные параметры

Возможность работы при двух напряжениях

Фен с переключателем напряжения может работать и при 110–120 В, и при 220–240 В, что позволяет пользоваться прибором в разных странах без необходимости искать на месте или возить с собой преобразователь напряжения.

Такая модель подходит для эксплуатации в большинстве стран мира, от Европы до Северной Америки и Азии. Важно помнить, что использование прибора с неправильным напряжением может испортить технику и потенциально создать угрозу безопасности.

В продаже есть приборы с механическим переключателем и автоматической регулировкой напряжения.

Баланс между эффективностью и портативностью

Обычно дорожные фены менее мощные, чем полноразмерные модели, но все же можно найти оптимальный вариант с учетом типа волос. Для тонких и коротких локонов подойдет прибор мощностью от 1000 до 1200 Вт, который можно найти в каталоге comfy.ua. Для более густых или длинных лучше выбрать фен мощностью не менее 1800 Вт.

Полезные функции и насадки

Если дорожный фен будет оснащен определенными функциями, а в комплекте будут идти наиболее популярные насадки, это облегчит уход за волосами и позволить сохранить их здоровыми. Это особенно важно, когда локоны подвергаются воздействию различных климатических условий.

В число наиболее полезных технологий входят:

  • ионизация, которая за счет отрицательно заряженных ионов нейтрализует положительные, тем самым уменьшая статическое электричество и пушистость волос, что важно в условиях повышенной влажности;
  • керамический или турмалиновый нагреватель для равномерного распределения тепла и поддержания стабильной температуры для снижения риска появления горячих точек, повреждающих волосы;
  • кнопка холодного обдува для фиксации прически, придания локонам блеска и уменьшения пушистости.

Что касается насадок, в число наиболее полезных входят диффузор и концентратор.

Новости Днепра про Как выбрать удобный дорожный фен: основные параметрыРусский

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