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Как в сказке: на Днепропетровщине живут Золушки и Мальвины

Сегодня 21:15
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Немного позитивных новостей!

Новости Днепра про Как в сказке: на Днепропетровщине живут Золушки и Мальвины

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине – свой собственный «Дисней»: криворожцы называют своих малышей именами диснеевских героев.

Так, в электронном Реестре Криворожской общины зарегистрированы жители со сказочными именами:

-одна Милифисента;
-три Золушки;
-20 Мальвин.

Не обошлось и без «героев» турецких сериалов. Поэтому в Кривом Роге живут:

-20 Роксолан;
-два Султана;
-шесть Сулейманов.

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