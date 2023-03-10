Как в сказке: на Днепропетровщине живут Золушки и Мальвины

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине – свой собственный «Дисней»: криворожцы называют своих малышей именами диснеевских героев.
Так, в электронном Реестре Криворожской общины зарегистрированы жители со сказочными именами:
-одна Милифисента;
-три Золушки;
-20 Мальвин.
Не обошлось и без «героев» турецких сериалов. Поэтому в Кривом Роге живут:
-20 Роксолан;
-два Султана;
-шесть Сулейманов.
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