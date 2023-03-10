Как в сказке: на Днепропетровщине живут Золушки и Мальвины

-20 Роксолан; -два Султана; -шесть Сулейманов.

Не обошлось и без «героев» турецких сериалов. Поэтому в Кривом Роге живут:

Так, в электронном Реестре Криворожской общины зарегистрированы жители со сказочными именами:

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