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Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре

Сегодня 08:00
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В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
 
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:
 
 
Или в Telegram-боте:

https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобусов (из них 115 — большой вместимости).

 

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