Как в понедельник работает общественный транспорт в Днепре

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобусов (из них 115 — большой вместимости).

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Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

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