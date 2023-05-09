Как в Голландии: ТОП-10 локаций в Днепре, где можно сфотографироваться с сотнями тюльпанов

В этом году в Днепре снова высадили несколько сотен тысяч тюльпанов разной расцветки. Бутоны цветов уже раскрылись и вовсю радуют горожан своей красотой. Но тюльпаны очень нежные растения и цветение их продлиться до конца мая-начала июня.

Чтобы вы успели полюбоваться красотой всех оттенков тюльпанов в Днепре, журналисты dnepr.info собрали подборку локаций, где можно увидеть эти цветы и сделать яркие фото.

В сквере Героев в Днепре цветут красные, желтые, нежно-фиолетовые, оранжевые, розовые, желтые и белые тюльпаны. Кажется, тут представлены все возможные цвета этого растения. Ими можно не только любоваться, но и сделать красивое фото. Высажены тюльпаны и на Аллее дипломатов, что находится рядом с инклюзивным парком в Днепре.

Аналогичные ряды «голландского» цветка есть на аллеи вдоль дороги проспекта Гагарина. Сфотографировать тут их сложно, но вот любоваться на красоту проезжая мимо – вполне возможно. Проезжая на транспорте мимо круга на Победе также можно полюбоваться разными цветами этих нежных растений.

Расцвели тюльпаны и в сквере Прибрежный, а также вдоль набережной.

Тут можно увидеть не только привычные красные, белые или фиолетовые цветы, есть тюльпаны и с черными лепестками.

Также в сквере можно полюбоваться цветущими магнолиями и сакурами.

Для тех, кто любит гулять по набережной на жилмассиве Солнечный тоже высадили несколько сотен белых, желтых, красных, оранжевых цветов. Горожане устраивают тут целые фотосессии в ярких цветах.

На смотровой площадке парка Шеченко в Днепре можно увидеть белые, темно-фиолетовые, розовые цветы. Тут также много тех, кто не только фотографирует цветы, но и делает селфи с ними.

Также распустились красные тюльпаны у входа в сам парк.

Также расцвели аллеи тюльпанов, ведущие с центрального проспекта к памятнику Славы.

Напомним, в минувшем году в Днепре высадили 558 тыс тюльпанов разных сортов и цветов.

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