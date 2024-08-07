Как в Днепре выглядели трамваи более 70 лет назад: лавки вместо сидений и «форточки» внизу окна

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядели трамваи в Днепре, курсирующие по городу в 1960-х-1970-х годах.
В салоне транспортного средства возле окон стояли не привычные нам, одинарные и двойные кресла, а лавочки. Стояли они возле окон. На окне можно было открыть форточку. Она находилась внизу. Таким образом поток воздуха дул пассажиру прямо в лицо, а еще, сидя на лавочке, в открытое окно можно было высунуть руку. Чуть позже в этих моделях ставили не лавочки, а кресла, но располагались они как в вагоне метро.
Над сиденьями вдоль окон был поручень, но тому, кто стоял и тому, кто сидел такие поручни доставляли только неудобство – приходилось держаться, просунув руку между головами сидящих людей. Под потолком были прикреплены металлические петли с кожаными ремнями – за них тоже можно было держаться. Но не каждый ремень выдерживал вес и часто рвался. Да и не каждый пассажир мог достать до такого «поручня» из-за своего роста. Например, до них не доставали девушки. В таких вагонах были кондукторы. У них была своя униформа – синий халат и черный «кошелек», куда они складывали деньги за билеты.
«Такие трамваи ездили на разных маршрутах города. «В начале 1970-х годов они курсировали на маршруте №12, №7, иногда попадались на маршруте №1. Ездили по маршруту №4. Помню сзади на такой трамвай цеплялись на лестницу и катались с ветерком. Очень долго такие трамваи курсировали по маршруту №5», — вспоминает житель Днепра Евгений Бичко.
Со временем трамваи с лавочками у окон заменили на более современные.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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