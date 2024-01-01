Как в Днепре в январе будет работать ботсад

Ботанический сад Днепровского национального университета – любимое место для отдыха и прогулок у днепрян и гостей города.

Стало известно, как ботсад будет работать в январе 2024 года.

Все желающие могут посетить зеленую зону с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Вход с улицы Бронетанковая, 1а.

Об этом сообщили на странице ботсада в соцсети.

Отмечается, что посетители смогут прогуляться по саду, посетить теплицу (посмотреть, как зимуют ее жители, приобрести растения), покормить белочек и птичек!

Стоимость входных билетов не изменилась:

для взрослых: полный 45 грн, льготный 15 грн;

для детей 7-14 лет: полный 15 грн, льготный 9 грн;

дети до 7 лет – бесплатно.

Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.

Отметим, рабочие субботы пока не анонсировали. Сегодня, 1 января, ботсад не работает.

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