Как в Днепре в январе будет работать ботсад

Стало известно, как ботсад будет работать в январе 2024 года.
Все желающие могут посетить зеленую зону с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Вход с улицы Бронетанковая, 1а.
Об этом сообщили на странице ботсада в соцсети.
Отмечается, что посетители смогут прогуляться по саду, посетить теплицу (посмотреть, как зимуют ее жители, приобрести растения), покормить белочек и птичек!
Стоимость входных билетов не изменилась:
Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.
Отметим, рабочие субботы пока не анонсировали. Сегодня, 1 января, ботсад не работает.
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