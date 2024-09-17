Как в Днепре раньше отмечали «Городской праздник цветов»: уникальные фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как отмечали этот праздник в Днепре.
В 1973 году в Днепре впервые прошел «Городской праздник цветов». Главным местом проведения стал парк Глобы. Первый праздник цветов был приурочен к освобождению города во время Второй мировой войны. В празднике участвовали коллективы различных предприятий, он носил своего рода соревновательный характер.
Участвовали и сотрудники заводов, и ЖЕКов, и просто любители –садоводы. Они должны были представить свои цветочные «картины». Горожане на празднике увидели «выложенный» цветами герб города, просто красивые узоры из «ковровых» цветов, оригинальные композиции.
На дни проведения «Городского праздника цветов» парк Глобы превратился в огромную цветочную клумбу. Но кроме него небольшие цветочные композиции были разбиты в других зеленых зонах Днепра.
После 1973 года «Праздник цветов» стал ежегодным мероприятием. С каждым годом он становился все масштабнее. Так, на празднике устраивали конкурс на лучший костюм, выбирали королеву цветов, переодетые актеры играли Хозяйку праздника и Главного Садовника, по парку проезжала цветочная колесница, организовывались конкурсы бальных танцев.
С 1973 года и до 1991 года «Праздник цветов» проводился ежегодно в сентябре. Позже праздник проводился еще несколько раз, но уже менял свою локацию и главным местом действия был выбран парк Шевченко. Позже его перестали проводить вовсе.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине зафиксированы летальные случаи с лабораторно подтвержденным COVID-19.
В Каменском заметили енота, который мог сбежать в город из…
В Подгородном хотят достроить этаж в общежитии за 1,2 млн…
Брянский завод – самый первый и самый известный завод города.…
На Днепропетровщине зафиксированы летальные случаи с лабораторно подтвержденным COVID-19.
В Каменском заметили енота, который мог сбежать в город из Днепровского района, где вчера бушевал масштабный пожар.
В Подгородном хотят достроить этаж в общежитии за 1,2 млн евро.
Брянский завод – самый первый и самый известный завод города. Из его «отделов» вышли несколько других заводов Днепра, в частности коксохимический и металлургический, сталелитейный и прокатный.
В Кривом Роге подозревают техника роты, продававшего боеприпасы с боевых позиций.
В Днепре спасли мужчину, получившего передозировку опиоидами.
В Днепре в Новокодацком районе появился новый скверик.
Полицейские Днепропетровской области разоблачили двух нелегалов.
Женщина уморила своего ребенка голодом и алкоголем.
В Днепре в ботсаду можно приобрести экзотические растения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!