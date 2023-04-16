Как в Днепре работает общественный транспорт в праздничное воскресенье: расписание движения

В праздничное воскресенье, 16 апреля, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Всего на маршруты вышли 137 единиц подвижного состава.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 720 автобусов (из них 116 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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