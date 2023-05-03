Как в Днепре работает общественный транспорт 3 мая

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышло 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Дніпровський електротранспорт».
Или в Telegram-боті.
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 710 автобусов (из них 112 – большой вместимости).
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