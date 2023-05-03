Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как в Днепре работает общественный транспорт 3 мая

Сегодня 09:00
просмотров

Сегодня, 3 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 3 мая

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышло 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Дніпровський електротранспорт».

Или в Telegram-боті. 

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 710 автобусов (из них 112 – большой вместимости).

Читайте також:

Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 3 маяУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 3 маяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре «заминировали» почти 200 зданий: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре «заминировали» почти 200 зданий: подробности

    Во вторник, 2 мая, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения…

    Стали известны подробности ночной атаки Днепра дронами, — Лысак
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Стали известны подробности ночной атаки Днепра дронами, — Лысак

    Ночью защитники неба из воздушного командования "Сход" сбили над Днепропетровской…

    Держим оборону: ситуация на фронте сегодня 3 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Держим оборону: ситуация на фронте сегодня 3 мая

    ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…

    Сегодня простятся с Героем: война унесла жизнь Кости Канто из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Сегодня простятся с Героем: война унесла жизнь Кости Канто из Днепропетровщины

    29 апреля оборвалась жизнь солдата из Каменского Константина Канто. Трагедия…

    Последние новости

    В Днепре «заминировали» почти 200 зданий: подробности
    В Днепре «заминировали» почти 200 зданий: подробности

    Во вторник, 2 мая, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Стали известны подробности ночной атаки Днепра дронами, — Лысак
    Стали известны подробности ночной атаки Днепра дронами, — Лысак

    Ночью защитники неба из воздушного командования "Сход" сбили над Днепропетровской 7 дронов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Держим оборону: ситуация на фронте сегодня 3 мая
    Держим оборону: ситуация на фронте сегодня 3 мая

    ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники удерживают оборону.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня простятся с Героем: война унесла жизнь Кости Канто из Днепропетровщины
    Сегодня простятся с Героем: война унесла жизнь Кости Канто из Днепропетровщины

    29 апреля оборвалась жизнь солдата из Каменского Константина Канто. Трагедия произошла в бою на Луганском направлении. Мужчине было 29 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 мая
    До +18 и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 3 мая

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Из дронов и артиллерии: рф весь день обстреливала Никопольский район
    Из дронов и артиллерии: рф весь день обстреливала Никопольский район

    Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. оккупанты использовали дроны и артиллерию.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов
    Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

    Два предпринимателя из Днепра хотели продать украденные двигатели для самолетов в Иран, но их схему разоблачила СБУ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Хотел сбежать: уклонист из Днепропетровщины утонул в водах Тисы
    Хотел сбежать: уклонист из Днепропетровщины утонул в водах Тисы

    Из реки Тиса на Закарпатье выловили тело мужчины из Днепропетровской области.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Останавливаются авто: по центру Днепра гуляет уточка с малышами
    Останавливаются авто: по центру Днепра гуляет уточка с малышами

    Возле ресторана "Поплавок" на вечернюю прогулку вышли уутята-малыши вместе с мамой.

    Вчера 20:23
    0
    просмотров
    Погибли двое: в Никопольском районе столкнулись два автомобиля
    Погибли двое: в Никопольском районе столкнулись два автомобиля

    На автодороге Р-37 столкнулись легковушки «BYD» и «Volkswagen», в результате чего погибли два человека.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх